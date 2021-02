Eine 19-jährige Frau musste vor ihrem Tod ein wahres Martyrium durchmachen. Zwei junge Männer verkauften die 19-Jährige Anfang April 2020 an ihre zukünftigen Mörder. 2000 Euro war die junge Frau "wert", als sie zum Zwecke der Prostitution verkauf wurde.

Nur wenige Tage nach dem "Verkauf" sollen zwei Männer und eine Frau die 19-Jährige gemeinschaftlich ermordet haben. Den Ermittlungen zufolge sollen der 40-Jährige, der 53-Jährige und die 39-Jährige die junge Frau mit einem Stromkabel auf einer Waschbetonplatte festgebunden haben, um sie anschließend in der Weser zu ertränken. Am Montag (8. Februar 2021) beginnt um 9 Uhr vor dem Landgericht Verden der Prozess gegen die zwei Männer und eine Frau. Die Staatsanwaltschaft wirft den drei Angeklagten Mord und andere Straftaten vor.

An Betonplatte gefesselt zum Ertrinken in Fluss geworfen

Nachdem die drei Angeklagten die 19-Jährige auf der Betonplatte gefesselt hatten, sollen entweder alle drei oder nur die beiden Männer zur Weserschleuse in der Gemeinde Balge (Kreis Nienburg) gefahren sein, so die Anklagebehörde. Den Ermittlungen zufolge stießen die Täter die auf der Platte gefesselte Frau am 9. April 2020 über das Geländer in den Fluss, wo sie ertrank. Laut Anklage wollten die Täter mit dem Mord andere Straftaten verdecken.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die beiden Männer die junge Frau ab Anfang April 2020 dazu gebracht hatten, sich zu prostituieren. Dabei sollen sie die persönliche Zwangslage der 19-Jährigen ausgenutzt haben, denn die Frau litt an einer paranoiden Schizophrenie.

Als der 40-Jährige und der 53-Jährige feststellten, dass die junge Frau wegen ihres Gesundheitszustandes keine Prostituierte mehr sein konnte, sollen sie die 19-Jährige in das Wohnhaus des 40-Jährigen und später in die Garage auf dem Grundstück gebracht haben.

19-Jährige vor Tod offenbar auch gequält worden

Laut Anklage wurde die 19-Jährige dort geschlagen, geknebelt und gewürgt. Die Angeklagten seien dann zu dem Entschluss gekommen, dass die Frau getötet werden müsse, um die eigenen Straftaten zu verdecken, so die Staatsanwaltschaft. Demnach vereinbarten sie, ihr Opfer in die Weser zu werfen. Die 39-Jährige soll von dem Vorhaben gewusst und auf dem Grundstück Spuren beseitigt haben.

Knapp drei Wochen nach der Tat entdeckte ein Binnenschiffer den Leichnam der 19-Jährigen im Bereich des Schleusenkanals.

Der Prozess sollte ursprünglich im Dezember beginnen und wurde zwei Mal verschoben. Zum Auftakt der Verhandlung hat die Kammer Sachverständige geladen. Wegen der Corona-Pandemie und aus organisatorischen Gründen wird nicht in den Räumen des Landgerichts, sondern in der Stadthalle in Verden verhandelt (Az 1 Ks 113/20).

red/dpa