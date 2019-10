Seit Mittwoch (25. September) fehlt von der 16-jährigen Mia Eichberg jede Spur. Das Mädchen sollte an diesem Tag in eine Mädchenwohngruppe in Thalmassing zurückkehren, tauchte dort aber nicht auf.

In den Abendstunden am Tag des Verschwindens wurde die 16-Jährige von den Betreuern des Mädchens bei der Polizei als vermisst gemeldet. Wie die Polizei mitteilte, ergaben die bisherigen Ermittlungen, die Überprüfung möglicher Anlaufstellen und die polizeiliche Fahndung keine Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mädchens.

Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Mia Eichberg ist etwa 160 cm groß und von normaler Statur. Zuletzt war sie dunkel bekleidet und trug eine Brille.

Die gesuchte hält sich meist im Stadtgebiet Regensburg, im Bahnhofsumfeld, auf. Auch im Landkreis Regensburg könnte sie sich aufhalten. Da sie aus dem Raum Ingolstadt kommt, wäre auch dort ein Aufenthalt möglich.

Hinweise an die Polizeiinspektion Neutraubling

Wer Mia Eichberg gesehen hat oder Angaben zum Aufenthaltsort geben kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Neutraubling 09401/93020 melden.

Wenn ein Mensch aus seinem Umfeld verschwindet, ist es wichtig, als Angehöriger schnell und korrekt zu handeln. Was zu tun ist, wie man eine Vermisstenmeldung aufgibt und wie die Polizei bei der Suche vorgeht, haben wir hier zusammengefasst.