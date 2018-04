15-Jähriger überfällt Kiosk mit Brotmesser - anschließend entschuldigt er sich

Mit einem Brotmesser bewaffnet hat ein 15-Jähriger in Nordrhein-Westfalen einen Kiosk überfallen - und es dann plötzlich mit der Angst zu tun bekommen. Der Jugendliche hatte in Neukirchen-Vluyn am Niederrhein mit gezogenem Messer die Herausgabe von Bargeld gefordert.Als die Angestellte dies ablehnte, entschuldigte sich der 15-Jährige für den Überfall und flüchtete. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, rief der reumütige Junge kurze Zeit später im Kiosk an und erklärte, dass er zurückkomme, um sich zu stellen. Auf seinem Weg dorthin konnte die Polizei ihn ausfindig machen und vorläufig festnehmen.