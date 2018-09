15-jähriger Fußballer jubelt über Kopfball: Schwer an der Halswirbelsäule verletzt

Beim Jubel über sein Kopfballtor verletzte sich ein 15-jähriger Fußballer schwer an der Halswirbelsäule. Der junge Fußballer der B-Jugend des 1. FC Mönchengladbach sei nach seinem Erfolg in einem Trainingsspiel gestolpert und gestürzt, sagte die Vereinsvorsitzende Zeljka Neuss am Dienstag. Doch damit nicht genug.

Nach Verletzung: Jugendlicher Fußballer bleibt zunächst im Krankenhaus

Zwei Mitspieler fielen demnach über den Jugendlichen, der unglücklich auf dem Boden aufschlug. Der 15-Jährige kam nach Feuerwehrangaben nach dem Sturz mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Die Verletzung habe keine Folgeschäden nach sich gezogen, sagte die Vorsitzende am Tag danach. Der Jugendliche bleibe aber zur Beobachtung in der Klinik.