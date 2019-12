14-Jähriger fährt mit Omas Auto 260 Kilometer auf Autobahn

Ein 14-Jähriger aus Gehrden in der Region Hannover verließ mitten in der Nacht die Wohnung seiner Familie, um mit dem Auto seiner Oma nach Frankfurt zu fahren. 260 Kilometer schaffte der Junge bis er aufgehalten wurde.

Um eine Freundin zu besuchen: 14-Jähriger fährt 260 Kilometer auf Autobahn

Am Donnerstagmorgen (12. Dezember 2019) stahl sich der Junge aus der Wohnung seiner Eltern und stieg in das Auto seiner Oma, ohne das seine Familie etwas bemerkte. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Jugendliche über die A7 und A5 in Richtung Frankfurt, weil er dort eine Freundin besuchen wollte.