Mädchen von Strömung mitgerissen: Eine 13-Jährige ist am Dienstagnachmittag (28. Juli 2020) im Beisein zweier Freundinnen von der Donau mitgerissen worden und seitdem spurlos verschwunden. Eine großangelegte Suchaktion ist im Gange.

Wie örtliche Medien berichten, gilt das Mädchen seit 14.10 Uhr als vermisst. Die Suche verlief bisher ohne Erfolg. Die 13-Jährige ging nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur mit zwei Freundinnen bis auf Brusthöhe bei Straubing in die Donau. Als sich die Schülerinnen zurück zum Ufer bewegten, wurde die 13-Jährige offenbar von einer Strömung erfasst und weggezogen.

Große Suchaktion bisher ohne Erfolg

Rettungskräfte und Polizei suchen seit dem Nachmittag nach dem Mädchen. Mit zwei Hubschraubern sowie Polizei, Wasserwacht, Feuerwehr und Mitarbeitern des Wasserwirtschaftsamtes sowie privaten Bootfahrern wurde nach dem Kind gesucht. Ein Kriseninterventionsteam betreut die Familie des Mädchens.

Bereits am Montag (27. Juli 2020) verschwand ein 23-jähriger Mann ebenfalls in der Donau. Der junge Mann wollte gegen 17 Uhr bei Deggendorf auf Höhe der Autobahnbrücke vom linken Donauufer an das gegenüberliegende Ufer schwimmen und ist seitdem spurlos verschwunden. Dabei war er in Begleitung eines Freundes. Nach Angaben des Freundes wollten die beiden an der Mitte des Flusses wieder umkehren und zurückschwimmen. Etwa zehn bis 15 Meter vom Ufer verschwand der 23-Jährige, wie die Polizei berichtet. Die umfangreichen Suchmaßnahmen verliefen seitdem ohne Erfolg.