Björn Höcke will Ministerpräsident in Thüringen werden

Am 4. März wird in Erfurt erneut der Ministerpräsident im Thüringer Landtag gewählt. Wie die Deutsche Presseagentur berichtet, schickt die Thüringer AfD ihren Landespartei- und Fraktionschef Björn Höcke in die Ministerpräsidentenwahl am 4. März. Das teilte die AfD-Fraktion am Montag in Erfurt mit. Höcke tritt damit gegen den Linke-Politiker Bodo Ramelow an.

Die Wahl wurde notwendig, weil die erste Wahl in einem "Eklat" endete, trat der gewählte FDP-Politiker Thomas Kemmerich zurück. Daraufhin erlebte vor allem die CDU, die maßgeblich am Erfolg des Kurzzeit-Ministerpräsidents beteiligt war, einen herben Rückschlag.

Die AfD hatte im letzten von drei Wahlgängen zwar einen eigenen Kandidaten gestellt, aber geschlossen den Kandidaten der FDP gewählt. Daraufhin wurde Kemmerich zum Ministerpräsidenten gewählt - und war somit der erste Landes-Chef, der von der AfD ins Amt gehoben wurde. Das politische Beben war enorm. Jetzt soll am 4. März neu gewählt werden.

Mitte Februar war Höcke zu Besuch bei der AfD in Kulmbach - und spaltete dort die Stadt.