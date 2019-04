Potsdam vor 24 Minuten

Trockenheit

Bislang viel zu trocken: Waldbrandgefahr in Teilen Deutschlands steigt wieder

Verhältnismäßig früh im Jahr steigt die Waldbrandgefahr in Teilen Deutschlands an. Vor allem in Brandenburg - dort brannte im August 2018 ein großes Waldgebiet - ist die vorletzte Gefahrenstufe erreicht.