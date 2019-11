In Biberach an der Riß sollen drei Männer ein 14-jähriges Mädchen sexuell missbraucht haben. Darüber berichten das Polizeipräsidium aus Ulm und die Staatsanwaltschaft Ravensburg in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Beide ermitteln aktuell gegen fünf junge Männer aus dem Kreis Biberach. Es ist der zweite Sexualdelikt innerhalb zweier Wochen in Baden-Württemberg.

Die fünf Männer sollen zwei Mädchen mit Alkohol und Drogen wehrlos gemacht haben. Drei der Verdächtigen sollen dann eine 14-Jährige vergewaltigt haben.

Nach Tat wurden Verdächtige jetzt gefasst

Die Mädchen, 13 und 14 Jahre alt, hatten sich am Abend des 12. November mit den Männern getroffen, so die Erkenntnisse der Behörden. Nach umfangreichen Ermittlungen konnten die fünf Verdächtigen jetzt identifiziert werden. So steht es in der Pressemitteilung vom 25. November.

Drei der Verdächtigen sollen die Mädchen am Abend des 12. Novembers an einem vereinbarten Treffpunkt abgeholt haben. Sie sollen in eine Gemeinde im Kreis Biberach gefahren und in einer Garage zwei weitere Männer getroffen haben. Dort, so die Erkenntnisse der Ermittler, sollen die Fünf die 14-Jährige zunächst mit Alkohol, dann mit Rauschgiften willensunfähig gemacht haben.