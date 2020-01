Riesenstern "Beteigeuze" könnte bald explodieren

Supernova hätte Auswirkungen für die Erde

Erste Anzeichen verdichten sich

Update vom 25.1.2020: Beteigeuze - weitere Forscher berichten über Helligkeitsverlust

Der Riesenstern Beteigeuze könnte vor einer Supernova stehen. Vor allem der Verlust der Helligkeit ist ein starkes Indiz dafür. Nun berichten weitere Forscher über ihre Beobachtungen. Im "Astronomers Telegram" schreiben Edward F. Guinan und Richard J. Wasatonic darüber, dass die Helligkeit des Sterns seit September 2019 abgenommen hat.

Dies könne einerseits mit Gas-Ausstößen zu tun haben, die den Stern verdecken, aber auch mit dem natürliche Helligkeitszyklus des Sterns. Der Tiefpunkt der Helligkeit wird im Januar oder im Februar erwartet. Sollte die Leuchtkraft von Beteigeuze danach nicht mehr zunehmen, wäre das ein weiteres starkes Indiz für eine bevorstehende Explosion des Sterns.

Update, 21.01.2020: Detektoren messen Gravitationswellen - Beteigeuze im Sternbild Orion ausgebrochen?

Der Riesenstern "Beteigeuze", der seit Anfang Januar 2020 in den Fokus von Wissenschaftlern gerückt ist, verliert massiv an Helligkeit. Der Verdacht von Astronomen, dass der Stern demnächst sterben könnte, wurde kürzlich durch gemessene Gravitationswellen unterstrichen. Wie c.net.com unter Berufung auf Expertenkreise berichtet, haben die Detektoren "Ligo" und "Virgo" Gravitationswellen gemessen, die auf einen unerwarteten Ausbruch hinwiesen.

Die Daten wurden am 14. Januar 2020 aufgezeichnet. Den Forschern war zunächst nicht klar, mit was genau sie es zu tun hatten. Derartige Gravitationswellen waren noch nie gemessen worden. Sie konnten auf eine Supernova oder einen Gammastrahlenausbruch hinweisen.

Dem Ausbruch wurde der Titel "S200114f" zugeordnet. Nachforschungen der beteiligten Wissenschaftler verfolgten das Phänomen im Weltall. Ergebnis war, dass es grob aus der Region des Sterns "Beteigeuze" stammte.

Allerdings wurde festgestellt, dass "Beteigeuze" nicht explodiert sei. Mehrere beteiligte Forscher äußerten sich dazu via Twitter. Andy Howell, einer der Wissenschaftler, betonte, dass "Beteigeuze" nicht aus der exakten Region des Ausbruchs komme. Allerdings ist weiterhin unklar, was die Gravitationswellen verursacht hat. Eine Möglichkeit ist, dass es sich um einen falschen Alarm gehandelt hat.

Erstmeldung, 11.01.2020: Explosion im Weltall? "Beteigeuze" im Fokus

Supernova-Gefahr des Sterns Beteigeuze im Sternbild Orion? Beteigeuze ist einer der hellsten Sterne am Nachthimmel. Bis vor kurzem war er sogar unter den Top 10 der hellsten Sterne - nun liegt er jedoch nur noch auf Platz 21.

Was im ersten Moment widersprüchlich klingt: Dieser Abfall der Helligkeit seit Oktober 2019 könnte ein Hinweis darauf sein, dass der Riesenstern bald explodieren könnte. Die Helligkeit der Riesensonne hat sich seit Oktober mehr als halbiert.

In der Fachpresse herrscht Uneinigkeit, was "bald" in diesem Zusammenhang heißt - und welche Gefahren mit einer solchen Explosion einhergehen würden. Wir haben Fragen und Antworten zu Beteigeuze, Supernovae und Gefahren aus dem All gesammelt.

Was ist Beteigeuze?

Beteigeuze bildet die Schulter des Himmelsjägers Orion und ist der zweithellste Stern dieser Konstellation. Er ist mit bloßem Auge als heller roter Punkt erkennbar. Der Riesenstern besitzt etwa die zwanzigfache Masse und rund den tausendfachen Durchmesser unserer Sonne. Damit gilt er als roter Riese - der eine wesentlich kürzere Lebensdauer als unsere Sonne hat und nur wenige Millionen Jahre lebt.

Die Helligkeit des Roten Riesen schwankt in zwei unregelmäßigen Zyklen, die jeweils knapp sechs Jahre und etwa 425 Tagen dauern. "Wir wissen nicht genau, was die Variabilität von Beteigeuze ausmacht", erläuterte der Sternforscher Thomas Janka vom Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching bei München. Möglicherweise schluckten unter anderem vom Stern ins All geblasene Materiewolken vorübergehend das Licht der Riesensonne.