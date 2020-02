Beteigeuze: Wird der Stern zur Supernova? Das sagt Harald Lesch

Der Riesenstern "Beteigeuze" im Sternbild "Orion" könnte bald explodieren

Neben dem Helligkeitsverlust des Sterns, wurden auch verdächtige Gravitationswellen gemessen

Beteigeuze könnte zur Supernova werden, was Auswirkungen auf die Erde haben könnte

In der Fachpresse herrscht Uneinigkeit, wie die Veränderung des Supersterns zu bewerten ist

Neue Beobachtungen scheinen der Explosions-These zu widersprechen

Update, 05.02.2020: Helligkeit von Beteigeuze schon wieder verändert?

Die Meldungen zur sinkenden Helligkeit des roten Riesensterns Beteigeuze haben reichlich Spekulationen zu einer eventuell kurz bevorstehenden Explosion, einer Supernova, des Sterns in Sternbild Orion geführt. Nun scheint es jedoch Beobachtungen zu geben, die wiederum einen Anstieg der Helligkeit des Sterns feststellten. Das berichtet beispielsweise ein Leser im wissenschaftlichen Magazin "Spektrum". Also alles nur falscher Alarm?

Nein, sagt beispielsweise der bekannte Physiker und Philosoph Harald Lesch. In einem Faktencheck zu Beteigeuze stellt er fest: Der Stern wird auf "jeden Fall" in "naher" Zukunft explodieren - wobei der Astronom eben von astronomisch "nah" spricht, was schon mal einige tausend Jahre dauern kann.

Doch einen anderen wichtigen Punkt stellt Lesch heraus: Ein Helligkeitsverlust allein, kann eigentlich kaum ein Hinweis auf eine bevorstehende Supernova sein. Eigentlich würde man zeitlich vorgelagert auch eine Zunahme der Helligkeit erwarten.

Weiterführende Informationen zum Funktionieren einer Supernova hat auch das "Max-Planck-Institut für Astrophysik" zusammengetragen. Denn unabhängig davon, ob eine Supernova Beteigeuzes unmittelbar bevorsteht: Das Phänomen gehört zu den spannendsten und beeindruckendsten, was das Universum zu bieten hat.

Update, 28.01.2020: Experten sind ratlos - Supernova morgen oder erst in ferner Zukunft?

In den letzten Wochen hat sich der Riesenstern "Beteigeuze" stark verdunkelt. Normalerweise ist er einer der zehn hellsten Sterne am Himmel, ist jedoch aktuell auf Platz 21 abgerutscht. Das ist ein starkes Indiz für eine bevorstehende Supernova - das Sterben eines Sternes.

Eine "Supernova" gleicht einer Explosion, bei der ein Stern komplett zerstört wird. Die dabei freigesetzte Energie kann weitreichende Folgen haben - auch für die Erde. Bei einer Entfernung von bis zu zehn Lichtjahren wäre das Leben eines Großteils der Menschen in Gefahr. Damit gehört sie zu einer der größten Gefahren überhaupt.

Wie weit der "Beteigeuze" jedoch von der Erde entfernt ist, können Wissenschaftler nicht genau berechnen. Durch seine enorme Größe und die relative Nähe zur Erde bleiben viele Fragen offen. So könnte die aktuelle Verdunklung auch ganz einfach nur eine regelmäßig wiederkehrende Dunkelphase sein. Jedoch haben die Wissenschaftler kürzlich ein Raumzeitbeben aus Richtung des Sternes gemessen.

Der Astrologe Nathan Smith von der "University of Arizona" bezeichnet die bevorstehende Supernova jedoch als "Wunschdenken". Die Beobachtungen seien einfach zu unsicher, erklärt er dem Magazin Spektrum: "Deshalb kann ich auch nicht die Möglichkeit ausschließen, dass Beteigeuze morgen explodiert oder erst in 200.000 Jahren."

Auch andere Experten und Astronomen sind sich unsicher: Das gemessene Raumzeitbeben könnte dabei auch ein Messfehler gewesen sein und nicht genau dem "Beteigeuze" zugeordnet werden. Sollte es dennoch zur Supernova kommen, wäre sie, mit 650 Lichtjahren Entfernung, die nächstgelegene je beobachtete Sternenexplosion. Mit einer geschätzten Entfernung von fünf- bis achthundert Lichtjahren Entfernung, besteht jedoch keine Gefahr für die Menschheit.

Update vom 27.1.2020: Beteigeuze - weitere Forscher berichten über Helligkeitsverlust des Riesensterns

Der "Beteigeuze" könnte vor einer "Supernova" stehen. Vor allem der Verlust der Helligkeit ist ein starkes Indiz dafür. Nun berichten weitere Forscher über ihre Beobachtungen des Riesensterns. Im Astronomers Telegram schreiben Edward F. Guinan und Richard J. Wasatonic darüber, dass die Helligkeit des Sterns seit September 2019 abgenommen hat.

Das Magazin Spektrum der Wissenschaft verdeutlicht, dass Beteigeuze normalerweise stets zu den zehn hellsten Sternen am Himmel gehöre. Im letzten Quartal des Jahre 2019 sei er jedoch auf Platz 21 abgerutscht.

Guinan und Wasatonic zufolge, die beide an der Villanova University in Pennsylvania (USA) forschen, könne dies einerseits mit Gas-Ausstößen zu tun haben, die den Stern verdecken, aber auch mit dem natürliche Helligkeitszyklus des Sterns. Der Tiefpunkt der Helligkeit wird im Januar oder im Februar erwartet. Sollte die Leuchtkraft von Beteigeuze danach nicht mehr zunehmen, wäre das ein weiteres starkes Indiz für eine bevorstehende Explosion des Sterns.

Der Name Beteigeuze kommt aus dem Arabischen und bedeutet in etwa "Hand der Riesin". Zum Teil wird der Stern auch Betelgeuse genannt. Seine offizielle wissenschaftliche Bezeichnung lautet "alpha orionis" oder "Schulter des Orions". Sein Durchmesser ist etwa 500 bis 800 Mal größer als der unserer Sonne.

Update, 21.01.2020: Detektoren messen Gravitationswellen - Beteigeuze im Sternbild Orion ausgebrochen?

Der Riesenstern "Beteigeuze", der seit Anfang Januar 2020 in den Fokus von Wissenschaftlern gerückt ist, verliert massiv an Helligkeit. Der Verdacht von Astronomen, dass der Stern demnächst sterben könnte, wurde kürzlich durch gemessene Gravitationswellen unterstrichen. Wie c.net.com unter Berufung auf Expertenkreise berichtet, haben die Detektoren "Ligo" und "Virgo" Gravitationswellen gemessen, die auf einen unerwarteten Ausbruch hinwiesen.

Die Daten wurden am 14. Januar 2020 aufgezeichnet. Den Forschern war zunächst nicht klar, mit was genau sie es zu tun hatten. Derartige Gravitationswellen waren noch nie gemessen worden. Sie konnten auf eine Supernova oder einen Gammastrahlenausbruch hinweisen.

Dem Ausbruch wurde der Titel "S200114f" zugeordnet. Nachforschungen der beteiligten Wissenschaftler verfolgten das Phänomen im Weltall. Ergebnis war, dass es grob aus der Region des Sterns "Beteigeuze" stammte.

Allerdings wurde festgestellt, dass "Beteigeuze" nicht explodiert sei. Mehrere beteiligte Forscher äußerten sich dazu via Twitter. Andy Howell, einer der Wissenschaftler, betonte, dass "Beteigeuze" nicht aus der exakten Region des Ausbruchs komme. Allerdings ist weiterhin unklar, was die Gravitationswellen verursacht hat. Eine Möglichkeit ist, dass es sich um einen falschen Alarm gehandelt hat.

Erstmeldung, 11.01.2020: Explosion im Weltall? "Beteigeuze" im Fokus

Supernova-Gefahr des Sterns Beteigeuze im Sternbild Orion? Beteigeuze ist einer der hellsten Sterne am Nachthimmel. Bis vor kurzem war er sogar unter den Top 10 der hellsten Sterne - nun liegt er jedoch nur noch auf Platz 21.

Was im ersten Moment widersprüchlich klingt: Dieser Abfall der Helligkeit seit Oktober 2019 könnte ein Hinweis darauf sein, dass der Riesenstern bald explodieren könnte. Die Helligkeit der Riesensonne hat sich seit Oktober mehr als halbiert.

In der Fachpresse herrscht Uneinigkeit, was "bald" in diesem Zusammenhang heißt - und welche Gefahren mit einer solchen Explosion einhergehen würden. Wir haben Fragen und Antworten zu Beteigeuze, Supernovae und Gefahren aus dem All gesammelt.

Was ist Beteigeuze?

Beteigeuze bildet die Schulter des Himmelsjägers Orion und ist der zweithellste Stern dieser Konstellation. Er ist mit bloßem Auge als heller roter Punkt erkennbar. Der Riesenstern besitzt etwa die zwanzigfache Masse und rund den tausendfachen Durchmesser unserer Sonne. Damit gilt er als roter Riese - der eine wesentlich kürzere Lebensdauer als unsere Sonne hat und nur wenige Millionen Jahre lebt.

Die Helligkeit des Roten Riesen schwankt in zwei unregelmäßigen Zyklen, die jeweils knapp sechs Jahre und etwa 425 Tagen dauern. "Wir wissen nicht genau, was die Variabilität von Beteigeuze ausmacht", erläuterte der Sternforscher Thomas Janka vom Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching bei München. Möglicherweise schluckten unter anderem vom Stern ins All geblasene Materiewolken vorübergehend das Licht der Riesensonne.