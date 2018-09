Berlin vor 6 Stunden

HIV-Infektion

Berlins gefährliche Spielplätze: 5-Jähriger tritt in HIV-Spritze

Beim Spielen auf einem Spielplatz in Berlin-Kreuzberg, trat ein kleiner Junge plötzlich in eine Spritze. Seine Mutter fuhr mit ihm direkt ins Krankenhaus. Was die Ärzte dort feststellten: die Spritze ist mit dem HI-Virus infiziert.