Beamte verletzt: Kontrolle von E-Scooter-Fahrerin in Erfurt eskaliert

Mehrere Bekannte einer E-Scooter-Fahrerin haben in Erfurt Polizisten bedrängt. Sie wollten verhindern, dass die 22-jährige Fahrerin für einen Alkoholtest zu einer Dienststelle gebracht wird. Bei der Kontrolle einer alkoholisierten E-Scooter-Fahrerin in Erfurt ist es zu tumultartigen Szenen gekommen, bei denen mehrere Polizisten Verletzungen erlitten. Die Beamten seien in der Nacht zu Sonntag von acht Bekannten der jungen Frau bedrängt worden.

Polizisten sollen sich verletzt haben

Die Gruppe habe zuvor in der Innenstadt einen Geburtstag gefeiert. Im angetrunkenen Zustand seien Tretroller laut Münchner Polizei besonders beliebt, was allerdings schnell gefährlich werden kann.

Schließlich seien bei einem Handgemenge drei Polizisten verletzt worden. Die Beamten hätten Pfefferspray eingesetzt. Dadurch seien auch zwei Angreifer verletzt worden. "Erst der Einsatz von insgesamt sechs Streifenteams der Erfurter Polizei und einer Streife der Bundespolizei führte dazu, dass die Tumulte beendet werden konnten", heißt es in dem Polizeibericht.

Faustschlag ins Gesicht

Nach Polizeiangaben hatten die Bekannten der jungen Tretroller-Fahrerin, bei der ein Atemalkoholtest 0,7 Promille gemessen worden sei, weder auf einen Platzverweis noch auf die Androhung von Pfefferspray oder das Erscheinen weiterer Beamter reagiert. Ein 32 Jahre alter Polizist sei mit einem Faustschlag ins Gesicht attackiert worden. Ein Angreifer habe sich bei seiner Festnahme so stark gewehrt, dass zwei weitere Beamte leichte Verletzungen davontrugen und Technik beschädigt wurde.

Die mutmaßlichen Täter erhielten Strafanzeigen wegen versuchter Gefangenenbefreiung, Körperverletzung und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte. Immer wieder gebe es in Thüringen Respektlosigkeit und Angriffe gegen Polizisten.

