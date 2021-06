Innsbruck 08.06.2021

Wolfsrisse in Tirol: DNA-Proben bestätigen Verdacht

In Tirol sind in mehreren Tälern 13 Schafe und zwei Wildtiere durch Wölfe gerissen worden. Die toten Tiere seien unter anderem im Ötztal, Wipptal und Zillertal gefunden worden, wie die Tiroler Landesveterinärdirektion am Dienstag in Innsbruck mitteilte.