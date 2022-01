Obwohl es coronabedingt weniger Silvesterraketen und meist nur kleinere Feiern gegeben hat, hat die Polizei mancherorts in Bayern dennoch viel zu tun gehabt. In Oberfranken gab es ein paar kleinere Brände. Die meisten davon sind einem Polizeisprecher zufolge vermutlich unabsichtlich durch Feuerwerk entstanden. Bei wenigen Fällen könnte laut Polizei allerdings Brandstiftung dahinterstecken. Insgesamt verlief der Abend in Franken aber ruhig: Die meisten Polizeiinspektionen hatten am Samstagmorgen nichts nennenswertes zu berichten.

Auch die Nürnberger Feuerwehr spricht von einem "relativ ruhigen" Jahreswechsel. Man habe sich auf den Abend vorbereitet, aber größere Einsätze seien ausgeblieben. Insgesamt 14 Mal sei die Feuerwehr alarmiert worden. Es hat sich laut Feuerwehr aber um keine großen Einsätze gehandelt. Der Rettungsdienst sei zwar ausgelastet gewesen, die meisten Einsätze hatten laut Feuerwehr Nürnberg aber nichts mit Silvester zu tun.

Polizei meldet keine größeren Ereignisse in der Silvesternacht

In Schwaben sollen der Polizei zufolge zudem zwei Kinder leicht verletzt worden sein. Genauere Informationen waren zunächst nicht bekannt. Außerdem habe es einen Brand in einem Wohnhaus gegeben haben. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde dabei niemand verletzt. Ob der Brand im Zusammenhang mit Feuerwerkskörpern stand und wie hoch der Schaden ist, war laut Polizei zunächst unklar. In Niederbayern etwa gab es einem Polizeisprecher zufolge zahlreiche Einsätze, unter anderem wegen Verstößen gegen Corona-Auflagen. Auch im Raum Ingolstadt musste die Polizei mehrfach ausrücken. Es gab vereinzelte Verletzungen durch Feuerwerkskörper, allerdings bislang keine schwerwiegenden Unfälle, wie die Polizei am frühen Samstagmorgen mitteilte.

Insgesamt meldete die Polizei in der Nacht keine größeren Ereignisse oder schwerere Verletzungen. Insbesondere die Streitereien zwischen Betrunkenen zählten wohl zu dem «ganz normalen Silvester-Geschehen», wie es ein Polizeisprecher aus der Oberpfalz nannte. Die meisten Anrufe erhielt die Polizei wegen Ruhestörung.

Einige Menschen riefen zudem an, weil sie in ihrer Nachbarschaft Feiern mit mehr als den laut Corona-Regeln erlaubten 10 Personen vermuteten. Bei den daraufhin durchgeführten Kontrollen stellte die Polizei den Angaben zufolge jedoch häufig fest, dass die Party coronakonform ablief. Ein Polizeisprecher aus Bayreuth fasste vorläufig zusammen: Das diesjährige Silvester-Treiben «gleicht nahezu einer ganz normalen Samstagnacht».