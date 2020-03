Die europäische Wildkatze breitet sich in Bayern nur langsam aus: Das hat eine genetische Auswertung von Haarproben ergeben, die Naturschützer im vergangenen Jahr in Nordbayern in 23 Landkreisen gesammelt haben. Unter anderem auch im Landkreis Forchheim wurde nach Spuren von Wildkatzen gesucht.

68 Haarproben konnten die Experten der Wildkatze zuordnen - und damit weniger als beim letzten Monitoring 2014. "Wir hatten uns mehr erwartet", sagt Kai Frobel vom Bund Naturschutz (BN). Am Dienstag (10. März) wurden die Ergebnisse in Nürnberg bekanntgegeben. Die Naturschützer schätzen, dass derzeit rund 600 der scheuen Mäusejäger in Bayern leben.

Wildkatzen galten in Bayern als ausgerottet: Versuch der Wiederansiedlung

Lange Zeit galt die Wildkatze im Freistaat als ausgerottet. Von 1984 bis 2009 wilderte der BN mehrere Hundert Tiere wieder aus. "Die Ausbreitung läuft verhalten", sagt Frobel mit Blick auf das jüngste Monitoring. Vor allem in der Oberpfalz und im Fichtelgebirge hätten die Naturschützer ihm zufolge mit mehr Nachweisen gerechnet. "Man muss dabei in Jahrzehnten denken, nicht in Jahren", meint Frobel.

Auch Wanderbewegungen einzelner Wildkatzen ließen sich anhand der Haarproben-Analysen erkennen: Besonders auffällig und umtriebig war ein Wildkater bei Cham, wie es in der Pressemitteilung des BN heißt. Nach dem Erstfund bei Hirschau (Landkreis Amberg-Sulzbach) 2015 habe man ihn seit 2016 immer wieder an verschiedenen Stöcken nachgewiesen - 63 Kilometer südöstlich im Landkreis Cham.

Bei Litzendorf im Landkreis Bamberg wurde der Mitteilung nach eine weibliche Wildkatze, die bereits 2014 dort nachgewiesen worden sei, bestätigt. In Lichtenfels ein Weibchen von 2016.

Gefährlicher Straßenverkehr: 80 Prozent der Jungkatzen werden überfahren

"Ein großer Erfolg für das Wildkatzenprojekt ist der Erstnachweis im Landkreis Kitzingen", sagt Frobel in einer Pressemitteilung des BN. "Er zeigt uns, dass sich die einst ausgerotteten Wildkatzen ehemalige Lebensräume langsam zurückerobern. Der Straßenverkehr ist aber die häufigste Todesursache - vor allem für junge Tiere."

Etwa 80 Prozent der Jungkatzen würden überfahren. Das dichte Straßennetz gefährde die Ausbreitung der Wildkatzen.

Frühjahr 2020: Freiwillige sammeln Haarproben in Südbayern

In diesem Frühjahr sollen Freiwillige nun in Südbayern Haarproben von Wildkatzen sammeln. Dafür werden sie Holzlatten aufstellen, die mit einer Baldrian-Tinktur besprüht sind. Der Geruch ziehe Katzen an. Diese würden sich dann an den Holzlatten reiben und dabei Haare hinterlassen.

Experten müssten diese Haare dann genetisch analysieren, um Wild- und Hauskatzen unterscheiden zu können. Die letzte Untersuchung dieser Art gab es 2015. Die neuen Ergebnisse sollen nächstes Jahr vorliegen.

Im Banzer Wald gibt es einen Lehrpfad zum Thema Wildkatzen. An verschiedenen Stationen erfahren Besucher auf dem 1,5 Kilometer langen Fußweg Näheres zu Eigenschaften sowie dem Verhalten und Leben der Tiere.