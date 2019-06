Wetter in Franken: Nach extremer Hitze folgt Temperatur-Achterbahn

Bisher war der Mittwoch, 6. Juni, mit Temperaturen um die 32 Grad der heißeste Tag. Am Mittwochabend zogen Gewitter mit insgesamt 177 000 Blitzen über Europa, teilte die Deutsche Presseagentur mit. Das ist schon eine ordentliche Anzahl für ein Gewitter", sagte Marcus Beyer vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am frühen Donnerstagmorgen. Zum Wochenende hin rechnen Wetterexperten mit starken Temperatur- und Wetterschwankungen.

Neben dem unbeständigen Wetter sorgen in Nürnberg, wo am Freitag das Festival Rock im Park losgeht, Eichenprozessionsspinner zu großen Problemen.

Kühle Luft kommt nach Deutschland

Mit schwachen bis mäßigen und in Böen gelegentlich auch starken Westwinden fließt am Donnerstag kühle Atlantikluft zu uns, sagt Stefan Ochs, Wetterexperte aus Herzogenaurach. Es ist wechselnd bewölkt und mit vereinzelten Schauern zu rechnen, die schwerpunktmäßig am Morgen, dann auch gewittrig, und am Abend auftreten. Maximal werden 21 Grad erreicht, meint Ochs.

Achterbahnfahrt der Temperaturen zum Wochenende

Am Freitag soll dann ein Sturmtief über Deutschland ziehen. An seiner Ostflanke gelangt mit Böen frischen Südostwinden Warmluft zu uns und es werden Temperaturen bis 28 Grad erreicht. Dabei ist es ganztägig sonnig und trocken, so der Wetterexperte.

In der Nacht zum Samstag zieht dieses Tief zur Nordsee weiter. Seine Kaltfront überquert Franken mit Regenschauern und starken Windböen aus West. Die Achterbahnfahrt bei den Temperaturen sollen sich am Samstag so fortsetzen. Mit starken Windböen aus Südwest fließt erneut kühle Atlantikluft ein und drückt die Temperaturen auf maximal 22 Grad. Regenschauer treten dabei vor allem in der ersten Tageshälfte auf, nachmittags kann es auch längere Zeit aufheitern, teilt der Wetterexperte mit.

Temperaturen zwischen 21 und 27 Grad in Franken

Laut wetter.com soll es heute in Bamberg um die 20 Grad geben und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 90 Prozent. Zum Wochenende hin liegen die Temperaturen voraussichtlich zwischen 21 bis 27 Grad.

Im mittelfränkischen Nürnberg sieht es ähnlich aus: Heute soll es ebenfalls Temperaturen um die 20 Grad geben und nachdem der Samstag noch recht sonnig sein soll, wird es am Samstag und Sonntag sehr bewölkt sein. Die Temperaturen liegen zwischen 21 und 26 Grad.

In Würzburg ist heute noch mit Windböen und kühleren Temperaturen, um die 18 Grad zu rechnen. Zum Wochenende hin soll es bei Temperaturen zwischen 21 und 26 Grad weiterhin windig bleiben. Von Freitag bis Sonntag kann es auch vereinzelt Regenschauer geben.

Tiefsttemperaturen bei 9 bis 15 Grad

Die Tiefsttemperaturen sollen meist zwischen 15 und 9 Grad liegen. Nur in den Nächten zum Freitag und zum Sonntag kühlt es in Tälern auf dem Land bis auf 6 Grad ab.