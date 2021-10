Franken vor 12 Minuten

Wetter

Wetter in Franken: Ab wann zieht die Nebelwand wieder weiter?

Das herbstliche Wetter nimmt sowohl über das Wochenende als auch in der kommenden Woche einen typischen Verlauf an. Allerdings soll sich die Nebelwand, die vielerorts über den Straßen liegt, in den nächsten Tagen lockern.