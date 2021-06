Stockstadt am Main 07.06.2021

Wer saß am Steuer?: Männer beschuldigen sich gegenseitig

Nach einem Verkehrsunfall in Unterfranken beschuldigen sich zwei Männer gegenseitig, mit dem dabei beschädigten Auto gefahren zu sein. Ein Zeuge sah den verunglückten Wagen in der Nacht auf Montag mit laufendem Motor an einem Kreisverkehr an der Bundesstraße 26 bei Stockstadt am Main (Landkreis Aschaffenburg) stehen, wie die Polizei mitteilte. Die herbeigerufenen Beamten fanden das Auto leer vor und stellten fest, dass der Fahrer- und der Beifahrer-Airbag ausgelöst worden waren.