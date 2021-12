Passau vor 1 Stunde

Körperverletzung

Weihnachtsfeier bei Großeltern eskaliert: Betrunkener Mann (26) rastet aus und greift Familie an

An Heiligabend geriet ein 26-Jähriger in Passau mit seiner Familie derart in Streit, dass er mehrere Angehörige attackierte und verletzte. Auch an einer Glasscheibe ließ er seine Wut aus.