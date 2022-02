Während eines Restaurantbesuchs am Sonntag (13. Februar 2022) in Weiden haben mehrere Menschen Vergiftungserscheinungen erlitten. Ein Mann ist daraufhin verstorben. Die Polizei geht inzwischen davon aus, dass der Champagner vergiftet war.

Viele Fragen sind allerdings noch ungeklärt. Nach und nach kommen immer mehr Details zum Fall heraus. Die Staatsanwaltschaft nennt einen ersten Verdacht.

Update vom 14.02.2022, 18 Uhr: Ermittlungen zu Vertriebsweg des Champagners laufen

Nach dem Tod eines Restaurantbesuchers in Weiden steht fest: In einer Flasche Champagner hat sich die Droge Ecstasy befunden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich am Samstagabend mehrere Gäste im Alter zwischen 33 und 52 Jahren eine Flasche Champagner geteilt. Bald darauf hätten alle Vergiftungserscheinungen gezeigt. Nach Polizeiangaben lagen beim Eintreffen der Retter mehrere Personen auf dem Boden. Fünf Männer und drei Frauen wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Ein 52-Jähriger aus dem nahen Landkreis Schwandorf starb noch in der Nacht zum Sonntag.

Zwei Opfer hatten die Klinik am Montag wieder verlassen. Bis Mittag sei bereits ein Teil der Verletzten als Zeugen vernommen worden. Weitere Befragungen stünden aus, so der Leitende Oberstaatsanwalt Gerd Schäfer. Der Fokus der Ermittler liegt nun auf der Herkunft der Champagnerflasche. "Der Vertriebsweg wird genau ausgeleuchtet", sagte Schäfer. Es werde geprüft, ob beziehungsweise wo oder von wem die Flasche manipuliert wurde. Es wäre durchaus möglich, eine Flasche zu öffnen, die Drogen einzufüllen und die Flasche wieder so zu verschließen, dass es nicht auffällt. Der Hersteller sei bislang noch nicht kontaktiert worden, so Schäfer.

Die Gäste in dem Restaurant sollen sofort den Geschmack des Champagners beanstandet haben. "Der war wohl auffällig, um nicht zu sagen: scheußlich", so Schäfer. Das in der Flasche enthaltene Ecstasy sei hochkonzentriert gewesen. Schon eine geringe Menge habe ausgereicht, um körperliche Reaktionen hervorzurufen. Einem Polizeisprecher zufolge bleibt das Restaurant vorerst geschlossen. Die Leiche des Toten wurde obduziert, die Ermittler gingen von einer Drogenvergiftung als Ursache aus.

Weidens Oberbürgermeister, Jens Meyer (SPD), sprach am Montag von einem "tieftraurigen Tag". Der Eindruck von den Polizeiarbeiten vor Ort habe ihn tief bewegt. "Ich bin betroffen und fassungslos." Er sprach den Angehörigen des Toten sein Beileid aus und wünschte den Verletzten eine schnelle und vollständige Genesung. "Lassen Sie mich bitte wissen, wenn ich etwas für Sie tun kann", schrieb er an die Opfer gerichtet.

Update vom 14.02.2022, 14.20 Uhr: Jetzt bestätigt - Ecstasy im Champagner gefunden

Die Staatsanwaltschaft hat nach dem Tod eines Restaurantbesuchers in Weiden ein wichtiges Detail bestätigt: In einer Flasche Champagner war die Droge Ecstasy - und zwar "in erheblicher Konzentration", wie der Leitende Oberstaatsanwalt Gerd Schäfer am Montag laut der Deutschen Presseagentur sagte.

Er verwies dabei auf Ergebnisse einer ersten toxikologischen Untersuchung des Flascheninhaltes. Unklar sei jedoch, wie die Droge in die Flasche geraten ist. Wie der BR berichtet, heißt es bei der Polizei, dass die Champagnerflasche originalverpackt gewesen sei, bevor sie geöffnet wurde.

Einen gezielten Anschlag schließen die Ermittler aus. Laut Schäfer besteht der Verdacht auf fahrlässige Tötung. Bis Montagnachmittag sei bereits ein Teil der Verletzten als Zeugen vernommen worden, weitere Befragungen stehen noch aus, so Schäfer. Bei dem Vorfall im Restaurant "La Vita" am Unteren Markt in Weiden erlitten acht Menschen Vergiftungserscheinungen, ein 52-Jähriger ist im Krankenhaus gestorben. Die sieben weiteren Verletzten schweben laut Polizei nicht in Lebensgefahr, eines der Opfer konnte die Klinik inzwischen wieder verlassen.

Update vom 14.02.2022, 12 Uhr: Mehrere Menschen in Restaurant vergiftet - Staatsanwaltschaft nennt erste Details

Acht Menschen vergiftet, einer davon ist tot: Ein Rettungseinsatz in einem Restaurant in Weiden in der Oberpfalz beschäftigt weiterhin die Polizei. Inzwischen sei klar, dass vergifteter Champagner zum Tod des 52-Jährigen und zahlreichen weiteren Schwerverletzten geführt haben soll.

"Es hatte eine toxische, eine Giftwirkung", sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Gerd Schäfer am Montag der Deutschen Presseagentur. "Es waren Dinge drin, die in einem Champagner eigentlich nicht vorkommen." Die toxikologischen Untersuchungen seien abgeschlossen und es gebe schon Ergebnisse. Ob diese noch am Montag veröffentlicht werden, sei aber unklar. Medienberichte, wonach der Champagner mit Ecstasy versetzt gewesen sein könnte, wollten weder die Polizei noch Schäfer bestätigen.

Ihm zufolge besteht der Verdacht auf fahrlässige Tötung. Ermittelt werde in alle Richtungen. "Es gibt Verdachtsmomente", so Schäfer. Details wollte er zunächst nicht nennen, auch nicht dazu, ob schon jemand als Beschuldigter geführt wird.

Inzwischen konnte laut Polizei eines der acht Opfer die Klinik wieder verlassen. Alle Betroffenen waren mit Vergiftungserscheinungen eingeliefert worden, der 52-Jährige ist bislang das einzige Todesopfer. Die Obduktion des Toten könnte noch am Montag angeordnet werden, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Zudem wurde eine Sonderkommission namens "Markt" ins Leben gerufen. Im Laufe des Tages sollen weitere Zeugen befragt werden.

Ursprüngliche Meldung vom 14.02.2022, 8 Uhr: Mehrere Restaurant-Gäste vergiften sich - an Champagner?

Tödlicher Restaurantbesuch in Weiden in der Oberpfalz: In der Nacht zum Sonntag (13. Februar 2022) kam es in dem Restaurant "La Vita" am Unteren Markt in der Weidener Innenstadt zu einem größeren Rettungseinsatz. Nach vorläufigen Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass eine Personengruppe kontaminierte Getränke konsumiert hat, die zu Vergiftungserscheinungen führten. Dies berichtet das Polizeipräsidium Oberpfalz.

Die "Bild" berichtet mit Berufung auf Polizeikreise davon, dass sich eine größere Menge der Partydroge Ecstasy in dem Getränk befunden haben soll. Demnach soll es sich um die 1000-fache Dosis gehandelt haben. Das Getränk - wohl Champagner - soll eine blässlich lila Farbe gehabt haben. Die Flasche wurde von den Gästen selbst geöffnet und entkorkt, dies wurde auch gefilmt, wie die lokale Zeitung "Der neue Tag" berichtet. Minuten später sollen die Gäste zusammengebrochen sein. Ein 52-Jähriger aus dem Landkreis Schwandorf starb daraufhin, weitere Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen (Stand: 14. Februar 2022) soll keine weitere Person den Verletzungen erlegen sein - das berichtet die dpa.

Weiden: Mehrere Restaurant-Gäste vergiften sich - an Champagner?

Am Montag (14.02.2022) könnte womöglich die Obduktion des Todesopfers angeordnet werden. Das sagte ein Polizeisprecher am Morgen. "Ich glaube nicht, dass wir heute schon definitiv den Flascheninhalt nennen können", erklärte er. Die Berichte, wonach die Restaurantgäste mit der Droge Ecstasy versetzten Champagner getrunken haben könnten, wollte er nicht bestätigen. Die Untersuchungen dazu liefen derzeit.

Am Sonntag (13. Februar 2022), gegen 00.30 Uhr, ging bei der Einsatzzentrale der Polizei in Regensburg eine telefonische Mitteilung ein. Bei mehreren Personen im Alter zwischen 33 und 52 Jahren sei es während eines Restaurantbesuchs in der Weidener Innenstadt zu erheblichen gesundheitlichen Schwierigkeiten gekommen. Die Gruppe aus acht Personen habe sich in dem Restaurant getroffen und eine Folge der Dating-Show "Take me out" geschaut, da einer aus der Gruppe dort Kandidat gewesen sei. Anschließend habe die Gruppe die Flasche Champagner bestellt.

Wie das Polizeipräsidium schildert, lagen die verletzte Personen teilweise auf dem Boden, als Polizei und Rettungsdienst antrafen. Die acht Personen wurden medizinisch betreut und in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Auch die Feuerwehr traf ein.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden in der Oberpfalz hat die Ermittlungen übernommen. Im Zuge dessen wurde die Sonderkommission "Markt" gegründet. Es bestehe der Verdacht der fahrlässigen Tötung, sagte eine Polizeisprecherin dem Bayerischen Rundfunk (BR). Man gehe nicht von Vorsatz aus und ermittle in alle Richtungen. Es werde außerdem derzeit keine bestimmte Person als Beschuldigter geführt, hieß es in dem BR-Bericht weiter.

Polizei richtet Sonderkommission ein und bittet um Zeugenhinweise

Personen, die das Geschehen in der Nacht beobachtet und sich noch nicht mit der Polizei in Verbindung gesetzt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0961 401 2222 bei der Kriminalpolizeiinspektion Weiden in der Oberpfalz zu melden. Der Zeugenaufruf richtet sich auch an Personen, die anderweitige sachdienliche Angaben zu diesem Fall machen können.