Weiden vor 19 Minuten

Absturz

Leichtflugzeug stürzt ab und geht in Flammen auf: 74-jähriger Pilot stirbt

Am Samstag (21. August) ist ein 74-jähriger Pilot mit seinem Leichtflugzeug in Weiden in der Oberpfalz abgestürzt. Die Maschine ging in Flammen auf. Der Pilot stirbt.