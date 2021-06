Maxhütte-Haidhof 06.06.2021

Wegen Starkregen: Zwei Unfälle auf der A93

Zu schnell unterwegs und eine regennasse Fahrbahn - das hat in der Oberpfalz im Landkreis Schwandorf zu zwei Autounfällen geführt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, wurde bei den beiden voneinander unabhängigen Verkehrsunfällen am Samstag auf der Autobahn 93 bei Maxhütte-Haidhof und Steinberg am See niemand verletzt.