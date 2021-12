Infektionsschutzmaßnahmenverordnung in Bayern verlängert

in Bayern Testpflicht für Geboosterte entfällt, mit einer Ausnahme

für entfällt, mit einer Ausnahme Übergangsregel für Kinder und Jugendliche wird verlängert

Söder äußert sich vor Bund-Länder-Treffen am heutigen Dienstag (21.12.2021)

Anfang Dezember wurden von der Ministerpräsidentenkonferenz zahlreiche Regelungen beschlossen, um die vierte Corona-Welle zu brechen. Im Nachgang schärfte Bayern einige Regeln nach - Markus Söder gingen die bundeseinheitlichen Regeln nicht weit genug. Am Dienstag (14.12.2021) trafen sich die Kabinette von Bayern und Sachsen zu einer virtuellen Sitzung. Im Zentrum stand der Kampf gegen Corona, auch vor dem Hintergrund der neuen Omikron-Variante. Deshalb waren in der Sitzung auch zwei Wissenschaftler dabei. Die Ergebnisse wurden bei einer anschließenden Pressekonferenz mit Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), Michael Kretschmer (CDU) und Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) verkündet. Vor der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) am Dienstag (21.12.2021) und nach der CSU-Vorstandssitzung am Montag (20.12.2021) äußerte sich Markus Söder jetzt und sieht "neues Unheil" auf uns zukommen.

Update vom 20.12.2021: Markus Söder sieht "neues Unheil" und gibt Ausblick für Corona-Regeln bis Januar

"Corona lässt uns nicht los", sagte Markus Söder bei der Pressekonferenz nach der CSU-Vorstandssitzung am Montag (20.12.2021). "Es droht neues Unheil wegen Omikron. Kommt eine Welle auf uns zu oder bleibt es so angespannt wie jetzt". Die richtigen Maßnahmen seien jetzt entscheidend - vielleicht sogar ein Lockdown, so der Ministerpräsident. Er werde sich über die Weihnachtszeit Gedanken zur Bekämpfung der neuen Virusvariante machen, so der Landeschef.

Söder geht nach eigener Aussage von keinen großen Änderungen durch die MPK am heutigen Dienstag aus. Vieles davon werde bereits in Bayern umgesetzt. "Wir wollen jetzt aber wissen, was die Auffassung des Bundes ist", so der CSU-Chef weiter. Er hoffe auf die Wiedereinführung der epidemischen Notlage, so müsse nicht jedes Mal wieder neu beraten werden. Den Expertenrat kritisiert Söder deutlich: Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, die zuvor die Große Koalition beraten hat, hätte klarere Regelvorschläge formuliert.

Neue Corona-Beschlüsse gibt es in Bayern vorerst keine. Man wolle die Bund-Länder-Runde am morgigen Dienstag abwarten, so Söder auf der virtuellen Pressekonferenz nach der CSU-Vorstandssitzung. Es sei auch gar nicht nötig, sofort zu handeln, so der CSU-Chef weiter. Bayern würde schon fast alles, was morgen beschlossen werden soll, bereits umsetzen. Außerdem sinken die Zahlen derzeit kontinuierlich.

Corona-Regeln in Bayern: Keine Testpflicht für Menschen mit Booster-Impfung

Geimpfte Personen, die bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten haben, sind in Bayern in weiten Bereiche von zusätzlichen Testpflichten befreit. Das heißt: In Bereichen, in denen 2G-plus gilt, müssen Geboosterte künftig keinen negativen Test mehr vorweisen. Die Booster-Impfung ersetze den Test, sagte Söder bei der Pressekonferenz. Greifen solle dies 15 Tage nach der Auffrischungsimpfung. Ausgenommen seien aber etwa Alten- und Pflegeheime - dort bleibt es also weiter bei der Testpflicht.

Auch für Geimpfte (ohne Booster) oder Genesene entfällt in Bayern die bisher vielerorts vorgeschriebene zusätzliche Testpflicht im Freien. Die Lockerungen gelten für den Besuch von Sportstätten unter freiem Himmel zur eigenen sportlichen Betätigung - für Zuschauer von Sportveranstaltungen gilt weiterhin 2G-plus - für öffentliche und private Veranstaltungen, mit Ausnahme von Sport- und Kulturveranstaltungen.

Darunter fallen auch Gärten und Seen unter freiem Himmel, zoologische wie botanische Gärten (inklusive Innenbereiche), Gedenkstätten (inklusive Innenbereiche), Freizeitparks (inklusive Innenbereiche), Ausflugsschiffe sowie Führungen unter freiem Himmel. Bestehen bleibt die 2G-plus-Regel aber für Bereiche, die ihren Schwerpunkt in Innenräumen haben oder großes Publikum anziehen.

2G-Übergangsregel für Kinder und Jugendliche wird verlängert

Auch nach dem Jahreswechsel soll es im Freistaat zunächst bei erleichterten Corona-Regeln für Schülerinnen und Schüler bleiben, die regelmäßig in der Schule getestet werden.

Bis zum 12. Januar sollen für 12- bis 17-Jährige weiterhin bestimmte Ausnahmen von der 2G-Regel gelten - nämlich in der Gastronomie, für Übernachtungen in Hotels und Ferienwohnungen sowie zur eigenen Ausübung sportlicher, musikalischer oder schauspielerischer Aktivitäten.

Ursprünglich hatte das Kabinett angekündigt, dass die Übergangsregel Ende des Jahres ausläuft. Ausgenommen von den 2G-Zugangsbeschränkungen sind in Bayern auch alle Kinder unter zwölf Jahren und drei Monaten.

Die Corona-Regeln in Bayern im Überblick

Kita-Kin der unterliegen im neuen Jahr einer Corona-Testnachweispflicht - das beschloss das bayerische Kabinett am Dienstag (7. Dezember). Das heißt: Nach den Weihnachtsferien (10. Januar 2022) dürfen Kinder ab einem Jahr nur noch die Kita besuchen, wenn sie dreimal wöchentlich getestet werden. Akzeptiert werde ein Test, der in der Einrichtung vorgenommen werde , oder auch die glaubhafte Versicherung eines selbst vorgenommenen Schnelltests . Auch PCR-Pooltests seien möglich, sofern die Träger dies anböten, sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) bei der Pressekonferenz nach der Kabinettssitzung. Der Entwurf des Sozialministeriums werde noch weiter ausgearbeitet. Vonseiten der Eltern hatte es Kritik gegeben, unter anderem weil die Laborkapazitäten für die Tests unter Umständen nicht ausreichen könnten.

Zum Nachlesen: Die Pressekonferenz mit Markus Söder, Klaus Holetschek und Michael Kretschmer im Live-Ticker

++ 13.35 Uhr: Die Pressekonferenz wird beendet.

++ 13.30 Uhr: Keine Testpflicht für Geboosterte - was ist mit Genesenen? "Darüber werden wir heute Nachmittag beraten", beantwortet Klaus Holetschek die Frage.

++ 13.28 Uhr: Söder: "Wir brauchen die Impfpflicht so oder so" - bei immer neuen Mutationen komme man um diese Pflicht nicht herum.

++ 13.24 Uhr: Kretschmer bedankt sich für die Kabinettssitzung und gibt das Wort zurück

++ 13.19 Uhr: Das Ende der Pandemie erreiche man nur mit Impfen -sowohl in Bayern als auch Sachen sind ein Großteil der Impfungen Drittimpfungen - Impfzentren und Arztpraxen sollen über Weihnachten und Neujahr weiter fürs Impfen geöffnet sein.

++ 13.18 Uhr: "Wir waren das Land, das als erster 2G eingeführt hat", Kretschmer über die Corona-Maßnahmen.

++ 13.15 Uhr: Kretschmer lobt neues Corona-Team auf Bundesebene: "Das Irrlichtern muss aufhören, eine Pandemie verzeiht keine Fehler."

++ 13.14 Uhr: Ministerpräsident Söder übergibt das Wort an Michael Kretschmer

++ 13.10 Uhr: Die Infektionsschutzverordnung wird in Bayern bis zum 12.01.2021 verlängert - wichtige Änderung: Boostern ersetzt den Test bei 2G-plus - 15 Tage nach einer Auffrischungsimpfung brauchen Personen bei 2G-plus keinen Test mehr vorzulegen - gilt nicht in Alten- und Pflegeheime.

++ 13.08 Uhr: Söder fordert zügige Entscheidung über Impfpflicht

++ 13.04 Uhr: Söder über Omikron: "Es ist auf jeden Fall ansteckender und keiner weiß wie der Verlauf ist." - Forderung nach einer bundesweiten Strategie für die neue Virus-Variante

++ 13 Uhr: Die Pressekonferenz startet - Markus Söder eröffnet die Runde und schildert die gegenwärtige Corona-Lage - leichte Entspannung, aber keine Entwarnung.

Am Nachmittag berieten auch die Gesundheitsminister von Bund und Ländern. Worum es noch bei dem Treffen geht, könnt ihr hier nachlesen.

mit dpa