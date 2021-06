Freyung vor 21 Stunden

Verwaltungsgericht für Niederbayern nun in Freyung

Nach langem Streit in der bayerischen Regierungskoalition aus CSU und Freien Wählern bekommt Niederbayern nun doch ein Verwaltungsgericht. Es soll in Freyung (Kreis Freyung-Grafenau) angesiedelt werden, berichtete die «Passauer Neue Presse» am Dienstag unter Berufung auf Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler).