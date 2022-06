In Niederbayern ist am Montagmittag (27. Juni) ein verurteilter Sexualstraftäter bei einem Freigang geflohen. Der 59-Jährige sei bei einem begleiteten Ausgang im Bereich des Klosters Weltenburg bei Kelheim gewesen, berichtete die Polizei. Dabei sei er entkommen. Nun wird nach dem Mann gefahndet, unter anderem war dazu am Montag bereits ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Die Polizei Niederbayern warnte eindringlich vor dem Mann - er werde als gefährlich eingeschätzt. "Wir warnen dringend davor, Anhalter im Bereich Weltenburg sowie im Großraum Kelheim mitzunehmen. Personen, die den Gesuchten sehen, werden dringend gebeten, sich mit der Polizei unter 110 in Verbindung zu setzen", heißt es in einer Mitteilung.

Sexualstraftäter geflüchtet: Er könnte sich auch in Mittelfranken aufhalten

Die Polizei Mittelfranken schloss sich der Warnung an und wandte sich ebenfalls an die hiesige Bevölkerung. Der entflohene Straftäter könne sich möglicherweise auch in Mittelfranken aufhalten, teilte sie mit.

Der gesuchte Mann wird wie folgt beschrieben:

Alter: 59 J.

Größe: ca. 179 cm groß

Statur: kräftig

Haare: grau, kurz (3 mm) (anders als auf dem Bild)

Besondere Merkmale: Er ist am ganzen Körper tätowiert

Zuletzt war er bekleidet mit einem grauen T-Shirt, blauer Jeans, blau-grünen Schuhen und einer schwarzen Lederjacke.

