Bayerisches Kabinett berät am Mittwoch über Corona-Maßnahmen

Maskenpflicht im Unterricht, Krankenhausampel, 2G-Regel : Diese Verschärfungen könnten auf uns zukommen

Ministerpräsident Markus Söder wird Beschlüsse auf Pressekonferenz um 13 Uhr bekannt geben

Die bayerische Staatsregierung will am Mittwoch (3. November 2021) auf die drastisch gestiegenen Corona-Infektionszahlen reagieren und Verschärfungen bei den Eindämmungsmaßnahmen beschließen. Unter anderem soll die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler im Unterricht wieder eingeführt und die Krankenhausampel als Indikator für die Auslastung der Kliniken - bisher nur landesweit verfügbar - regionalisiert werden.

Bayern entscheidet über Verschärfungen für Ungeimpfte: Die Ergebnisse im Live-Ticker (ab 13 Uhr)

++ 13.19 Uhr: Verschärfte Regeln: 3G wird zu 3Gplus und 2G. "2G wird zentral, wenn die Ampel auf Rot springt" - Gastronomie, Hotellerie und körpernahe Dienstleistungen als Ausnahmen.

++ 13.16 Uhr: Jetzt spricht Gesundheitsminister Klaus Holetschek. Er spricht von einem "Dynamik, die so nicht vorhersehbar war". Ärzte berichten von einem drohenden Kollaps, konsequente Maßnahmen nötig, um Überbelastung der Gesundheitssysteme zu vermeiden.

++ 13.15 Uhr: Söder abschließend: "Das Virus ist gekommen, um länger zu bleiben." Impfen sei der einfachste Weg, um Freiheit zu erlangen - mehr Initiativen für Erst-, Zweit- und Drittimpfungen. "Freedom Day" ist eine absurde Debatte.

++ 13.13 Uhr: Kontaktbeschränkungen wie in Baden-Württemberg nicht umsetzbar. Dennoch sollen die Kontrollen strenger werden. Krankenhäuser erhalten Covid-Zuschlag pro Patient - die Hälfte des Geldes soll an die Pflegekräfte gehen.

++ 13.12 Uhr: Bei "roter Ampel" - 3G am Arbeitsplatz, 2G wird deutlich ausgeweitet. Handel und ÖPV sind ausgenommen.

++ 13.10 Uhr: "Einen Lockdown wird es nicht geben". Maßnahmen: Maskenpflicht in Schulen für zwei Wochen; Krankenhaus-Ampel erhält zusätzlichen Bereich - nämlich Hotspot: ab 300er-Inzidenz und über 80 Prozent Intensivbetten-Auslastung.

++ 13.07 Uhr: "Der Booster ist der beste Schutz": Drittimpfung nicht nur für 70-Jährige, sondern für alle (wenn die 6-Monats-Frist vorbei ist). Geklärt werden muss, ob die Booster-Impfung von Hausärzten oder in Impfzentren vorgenommen werden wird.

++ 13.06 Uhr: In Bayern sind zwei Drittel der Menschen geimpft, ein Drittel noch ungeimpft.

++ 13.05 Uhr: Söder mit dringendem Appell: "Es wäre sinnvoll, wenn es bald Bund-Länder-Gespräche gibt".

++ 13.04 Uhr: Es gehe nicht nur um Covid - wichtige OPs, beispielsweise bei Krebspatienten, dürften nicht verschoben werden, so Söder. Situation ist quantitativ, aber auch psychologisch-qualitativ problematisch.

++ 13.03 Uhr: Söder spricht von angespannter Situation in Krankenhäusern, teilweise ist die Situation sogar dramatisch. In Hotspots gibt es keine freien Intensivbetten mehr.

++ 13.02 Uhr: Viele Hotspots in Bayern, teilweise mit Rekordwerten. "Es ist eine Pandemie der Ungeimpften". Unterschiedliche Schwerpunkte in Bayern - hohe Infektionszahlen in Regionen mit niedriger Impfquote.

++ 13.00 Uhr: Söder: "Corona ist mit aller Macht zurück - es steht uns ein harter Winter bevor".

Die PK nach der Sondersitzung hat um 13 Uhr begonnen.

Bayern verschärft Corona-Maßnahmen: Kabinett berät heute über diese Punkte

Außerdem hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vorgeschlagen, den Zugang zu öffentlichen Veranstaltungen in den Hotspots nur noch für Geimpfte und Genesene (2G) zuzulassen. Hierbei kamen ihm die besonders betroffenen Kommunen der Landesregierung allerdings bereits zuvor.

Am Freitag (29. Oktober 2021) hatten bereits mehrere besonders stark betroffene Landkreise Südbayerns und die Stadt Rosenheim entsprechende Maßnahmen beschlossen, am Dienstag zogen die Landkreise und kreisfreien Städte im gesamten Regierungsbezirk Niederbayern nach. In den betroffenen Kommunen ist die Auslastung der Krankenhäuser und ihrer Intensivstationen bereits wieder am Anschlag, die Kommunalpolitiker sprachen von einer Situation, die "zunehmend dramatisch" werde.

Ein Streitpunkt in den Beratungen könnte die Maskenpflicht im Unterricht werden. Die Freien Wähler haben sich vor der Kabinettssitzung gegen eine Rückkehr zur Maskenpflicht für Schüler am Sitzplatz ausgesprochen. "Wir Freien Wähler sehen es sehr skeptisch, wieder eine generelle und flächendeckende Maskenpflicht an Schulen einzuführen", sagte ihr Parlamentarischer Geschäftsführer Fabian Mehring der "Augsburger Allgemeinen" (Mittwochausgabe).

Streitthema Maskenpflicht im Unterricht: Freie Wähler machen klare Ansage

"Noch ist die Schwelle für weitere Schutzmaßnahmen an Schulen nicht erreicht", sagte der Abgeordnete weiter. "Wenn wir jetzt die Maskenpflicht einführen und sich die Lage dann Richtung Winter weiter verschärft, haben wir ganz schnell wieder die Debatte, Schulen komplett zu schließen." Die Maskenpflicht im Unterricht war in Bayern erst Anfang Oktober aufgehoben worden.

Die Beschlüsse des Kabinetts werden gegen 13.00 Uhr auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Neben Ministerpräsident Markus Söder werden auch Kultusminister Michael Piazolo und Gesundheitsminister Klaus Holetschek vor die Presse treten.