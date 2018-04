Unwetter-Ticker: Warnung vor starken Gewittern am Dienstagabend

Immer aktuell und auf dem laufenden: Wo drohen Stürme, Gewitter und starke Regenfälle? Welche Gefahren bringt das Wetter? Informationen zu Franken, Bayern und ganz Deutschland im Unwetter-Ticker:





Aktualisierung Dienstag, 10.4.2018: 21:15 Uhr

Vor starken Gewittern (Stufe 2 von 4) im Kreis Kitzingen sowie in der Stadt und dem Landkreis Würzburg warnt der Deutsche Wetterdienst bis voraussichtlich 00 Uhr.



Örtlich kann es Blitzschlag geben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden.



Starke Gewitter in Oberfranken: Aktualisierung 10.4.2018 (16.15 Uhr)

Vor starken Gewittern der Stufe 2 (von 4) warnt der Deutsche Wetterdienst für Dienstagabend bis 17 Uhr in Lichtenfels, Bayreuth, Bamberg, Kulmbach, Forchheim und Erlangen. Örtlich kann es Blitzschlag geben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.



Kräftige Gewitter drohen am Dienstag - Aktualisierung 8.4.2018

Der Deutsche Wetterdienst sagt ab dem Montagabend lokal einzelne Gewitter mit Starkregen und stürmischen Böen voraus. Am Dienstag sind dann kräftige Gewitter mit Sturmböen möglich.



Auch die Waldbrandgefahr bleibt hoch - besonders in Bayern. Am Sonntag stieg die Gefahrenstufe in weiten Teilen Bayerns auf 3, am Alpenrand sogar auf 4 von 5 an. Das wird sich voraussichtlich auch in den kommenden Tagen nicht ändern. Mehr Infos zur Wettervorhersage der kommenden Tage.



Der Deutsche Wetterdienst warnt vor hoher UV-Belastung durch Sonnenstrahlung - Aktualisierung 7.4.2018

Bei aller Vorfreude auf den vielleicht ersten der Temperatur nach richtigen Sommertag im Freistaat am Sonntag warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) davor, die Sonne zu unterschätzen. "Sie hat schon eine sehr starke Kraft", sagte ein DWD-Meteorologe. Wer sich länger an der frischen Luft aufhalte, solle sich unbedingt eincremen.



Bereits nach einer halben Stunde oder einer Stunde in der prallen Sonne könne die Haut verbrennen, sagte der Experte weiter. Gerade jetzt im Frühjahr sei die Luft sehr trocken und klar. Daher dringe die Strahlung stärker durch. Als Sommertag definiert der DWD einen Tag, an dem es mindestens 25 Grad warm ist.



Die besten Chancen darauf bestehen den Angaben nach in Unterfranken, etwa im Raum Aschaffenburg. Die bislang wärmsten Temperaturen in Bayern im laufenden Jahr wurden am 4. April gemessen - da kletterte das Thermometer in Bamberg auf 24,1 Grad. Mehr zum Wetter in Bayern und Franken gibt es hier.



Deutscher Wetterdienst warnt vor Waldbränden in Bayern - 6.4.2018



Wegen der erwarteten warmen Temperaturen am Wochenende warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor einer hohen Waldbrandgefahr im Freistaat. Bis Sonntag steige die Gefahrenstufe in weiten Teilen Bayerns auf 3, am Alpenrand sogar auf 4 von 5 an, sagte ein DWD-Experte am Freitag in München. Die Warnung gilt bis einschließlich Montag. Die Temperaturen werden den Prognosen des DWD nach am Samstag zwischen 17 Grad an den Mittelgebirgen und 23 Grad am Untermain liegen. Am Sonntag könnte es sogar bis zu 25 Grad warm werden. Der Wind soll nur schwach wehen.



In den Landkreisen Wunsiedel, Hof, Rhön-Grabfeld und Bad Kissingen meldet die Deutsche Unwetterzentrale mäßig starke Unwetter.



Gewitter und Sturm über Deutschland - die Unwetterlage am 4.4.2018

Am Mittwoch drohen Mittags zunächst im Westen und in Teilen Mitteldeutschlands starke Gewitter. Laut Deutschem Wetterdienst zieht eine Kaltfront von Westen über das Land. Ab den Mittagsstunden können dann von den mittleren Landesteilen ausgehend weitere Gewitter ost-, nordostwärts ausgreifen.



Dabei steigt die Gefahr von Sturm- und schweren Sturmböen (Bft 9, 10) sowie Starkregen um 15 Liter pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde und kleinkörnigem Hagel. Lokal eng begrenzt können sogar orkanartige Böen (Bft 11) auftreten.



Unwetterlage am 03.04.2018, 20.05 Uhr: Mittwoch bringt Unwetter



Nach den ersten warmen Tagen bringt Kaltfront "Gabi" am Mittwoch Schauer und Gewitter nach Deutschland. Bereits in der Nacht kann es vereinzelt krachen - in den Morgenstunden und in den Tag hinein gibt es einzelne Gewitter mit stürmischen Böen um 70 km/h im Norden und Westen Deutschlands.



Die Gewitterfront erreicht dann am Mittwochnachmittag und Abend Franken. Der DWD geht von vereinzelten Gewittern mit stürmischen Böen bis 70 km/h aus.



01.04.2018, 12:24 Uhr: Warnung vor Gewittern in Teilen Frankens



Wetterexperte Stefan Ochs aus Herzogenaurach warnt für den Ostersonntag vor Gewittern, Graupel und Sturmböen in Teuilen Frankens: "Die neuesten Prognosen zeigen für den heutigen Sonntag in der Zeit von 15 bis 19 Uhr einzelne Gewitter mit Graupel und Sturmböen Beaufort 9. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen." Soeben hat der Deutsche Wetterdienst amtliche Wetterwarnungen für mehrere Landkreise veröffentlicht.



Der "Wetterochs" erklärt: "Am Ostersonntag wandert bei uns höhenkalte Luft durch. Zusammen mit der Aprilsonne führt das zu einer lebhafte Schauertätigkeit. Dabei fällt neben Regen auch recht häufig Graupel und ab und zu blitzt und donnert es."



Aktuelle Wetterwarnungen



17.20 Uhr: Die Lage beruhigt sich laut DWD langsam. Zur Zeit sind noch Warnungen vor starken Gewittern in den Kreisen Kulmbach und Bayreuth aktiv - die Gewitterfront zieht langsam weiter.



16.13 Uhr: In den Landkreisen Lichtenfels und Coburg warnt der Deutsche Wetterdienst vor starken Gewittern bis etwa 17 Uhr.



16.01 Uhr: Auch im Kreis Kronach bleibt es stürmisch: Bis 17.00 Uhr kann es laut DWD zu starken Gewittern kommen.



15:50 Uhr: Der DWD aktualisiert nochmals seine Gewitterwarnungen für Franken: Demnach kann es im Kreis Bamberg, Kreis Forchheim, im Gebiet Fürth, in Kreis Kulmbach und im Kreis und der Stadt Bayreuth bis 16.30 Uhr zu starken Gewittern kommen.



14:55 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter für den Kreis Lichtenfels sowie Kreis und Stadt Coburg, ausgegeben, gültig bis 16:00 Uhr. Die Warnung vor starkem Gewitter für den Kreis Bad Kissingen wurde bis 15:30 Uhr verlängert, genauso wie die Warnung für Kreis und Stadt Würzburg. Ebenso für Kreis und Stadt Bayreuth und Kreis Forchheim.



14:43 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter für Kreis und Stadt Bamberg ausgegeben, gültig bis 15:30 Uhr.



14:10 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter für Kreis und Stadt Fürth sowie für den Kreis Kitzingen ausgegeben, gültig bis 15:30 Uhr.



13:33 Uhr: Die Warnungen vor starkem Gewitter für den Kreis Forchheim sowie für Kreis und Stadt Bayreuth wurden bis 15 Uhr verlängert.



13:14 Uhr: Die Warnung vor starkem Gewitter für den Kreis Bad Kissingen wurde bis 15 Uhr verlängert, genauso wie die Warnung für Kreis und Stadt Würzburg.



12:24 Uhr: Die aktuelle amtliche Warnung vor starkem Gewitter wurde um 12:24 Uhr ausgegeben. Sie gilt bis 13:30 Uhr für den Kreis Kulmbach sowie Kreis und Stadt Bayreuth. Die Warnungen für den Kreis Lichtenfels und Kreis und Stadt Bamberg wurden bis 13:30 Uhr verlängert.



Eine weitere amtliche Warnung vor starkem Gewitter wurde um 11:53 Uhr ausgegeben. Sie gilt bis 13 Uhr für die Stadt Fürth und die Stadt Erlangen sowie den Kreis Forchheim.



Soeben veröffentlicht der Deutsche Wetterdienst eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter für Kreis und Stadt Würzburg, Lichtenfels, Coburg, Bad Kissingen sowie Kreis und Stadt Bamberg. Gültig von Sonntag, 01.04.2018 11:18 Uhr, bis voraussichtlich Sonntag, 01.04.2018 12:30 Uhr. Ausgegeben vom Deutschen Wetterdienst am Sonntag, 01.04.2018 11:18 Uhr.



"Es besteht die Gefahr des Auftretens von starken Gewittern (Stufe 2 von 4). Achtung! Hinweis auf mögliche Gefahren: Örtlich kann es Blitzschlag geben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich."



Detaillierte Warninformationen erhalten Sie auf der Webseite Wettergefahren.de des Deutschen Wetterdienstes.





28.03.2018: Sturmböen, Gewitter und Hochwasser

In der Nacht auf Donnerstag kann es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) und dem Herzogenauracher Wetterexperten Stefan Ochs ungemütlich werden. Demnach drohen am Abend Sturmböen. Auch könne es laut DWD in Nordbayern Gewitter geben. Das könnte am Donnerstag dann die Pegel anschwellen lassen.



19.3.2018: Wetterdienst warnt vor strengem Frost in Oberfranken

Die Woche beginnt frostig: In Teilen Frankens - vor allem im östlichen und nördlichen Oberfranken - sowie im Erzgebirge und in Südthüringen wird es bitterkalt. Der Deutsche Wetterdienst warnt für die Nacht auf Dienstag vor Temperaturen zwischen -8 und -13 Grad Celsius. Die gefühlte Temperatur kann noch einmal deutlich darunter liegen, vor allem in höheren Lagen.



Aktualisierung am 17.03.2018: 16:50 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Samstagnachmittag auch in Franken vor Schneeverwehungen und Windböen bis zu 50 km/h, in den Kammlagen der Mittelgebirge bis zu 70 km/h. Laut Unwetterzentrale kann es in weiten Teilen Frankens zu Straßenglätte kommen. Im Osten Frankens und im nördlichen Unterfranken ist eine Vorwarnung vor Sturm aktiv. Für Sonntag wird von Deutschen Wetterdienst Dauerfrost gemeldet.



Der Unwetter-Ticker für Franken



Im Unwetter-Ticker für Franken informieren wir Sie über aktuelle Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes und der Deutschen Unwetterzentrale für Unterfranken, Mittelfranken und Oberfranken. Sollte die Lage in Bayern oder ganz Deutschland kritisch sein, halten wir Sie in diesem News-Ticker natürlich auch darüber auf dem Laufenden.