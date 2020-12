Erding vor 1 Stunde

Polizeieinsatz

Mitarbeiter veranstalten Weihnachtsfeier mit 40 Menschen - mitten in Seniorenzentrum

Täglich melden mehrere Landkreise Coronafälle in Senioren- und Pflegeheimen. Diese Tatsache hat offensichtlich Menschen in Bayern nicht davon abgehalten, trotzdem eine Weihnachtsfeier mit 40 Gästen abzuhalten - mitten in einem Seniorenzentrum.