Corona-Impfung

Ungeimpfte "konsequent ausgrenzen": Uli Hoeneß macht knallharte Ansage zu seinem 70. Geburtstag

Eigentlich sollte Uli Hoeneß gerade in Feierlaune sein: Der Ehrenpräsident des FC Bayern wird am Mittwoch, 5. Januar 2022, 70 Jahre alt. Doch in einem Interview macht er seinem Ärger über Ungeimpfte Luft. Seine Kritik richtet sich auch an bestimmte Spieler des FC Bayern.