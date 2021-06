Fürth 06.06.2021

Unfall mit Rettungswagen: Drei Verletzte in Mittelfranken

Bei einem Unfall mit einem Rettungswagen sind in Mittelfranken drei Menschen leicht verletzt worden. Ein 39 Jahre alter Autofahrer stieß am Samstagnachmittag mit einem Rettungswagen, der im Einsatz eine Kreuzung in Fürth überquerte, zusammen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.