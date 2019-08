Unfall in Peißenberg: Brüder (20 und 13) sterben bei Zusammenstoß - weiterer Mann schwer verletzt

In Peißenberg (Landkreis Weilheim-Schongau) sind bei einem Zusammenstoß zwei Brüder tödlich verunglückt. Bei dem Unfall ist ein weiterer Mann schwer verletzt worden. Die 20 und 13 Jahre alten Geschwister starben noch an der Unfallstelle, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein weiterer tragischer Unfall ereignete sich in Franken. Ein Mann starb noch an der Unfallstelle.

Bayern: Zusammenprall mit Kleintransporter

Der 20-Jährige war am Dienstagabend auf einer Bundesstraße in Richtung Peißenberg aus zunächst ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen. Dort prallte er mit einem entgegenkommenden Kleintransporter zusammen. Durch den Zusammenstoß drehte sich das Auto und prallte gegen das entgegenkommende Auto eines 41-Jährigen.

Unfall: 41-Jähriger schwer verletzt

Die Brüder wurden durch den Zusammenprall im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der 41-Jährige musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Der 57-jährige Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt.

Andere Nutzer sehen gerade: So verhalte ich mich bei einem Unfall