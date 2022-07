Seit Samstagvormittag (02.07.2022) suchten Einsatzkräfte in Rottach-Egern am Tegernsee in Bayern nach einem 17-Jährigen, der mit dem Kajak zum Angeln auf den See hinaus gepaddelt war. Laut Informationen des BR war der Jugendliche mit seinem Vater auf dem See unterwegs. Gegen Mittag hatten sich die beiden getrennt, um sich später an der Einstiegsstelle wiederzutreffen - doch der 17-Jährige kam nicht zurück.

Am Ufer bemerkte der Vater laut BR-Informationen, dass das Kajak seines Sohnes mit dem Kiel nach oben auf dem Wasser trieb.

Traurige Gewissheit: 17-Jähriger ist tot

Jetzt ist es wohl traurige Gewissheit: Wie die dpa berichtet ist der junge Mann wohl gekentert und anschließend im See ertrunken. Die Polizei gehe von einem Unfall aus.

Ein Tauchroboter ortete den Vermissten am Sonntagabend im Wasser. Der Jugendliche konnte nur noch tot geborgen werden.