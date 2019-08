Toter Mann treibt in Vils: Kanufahrer finden Leiche in Fluss

Kanufahrer finden Leiche in der Oberpfalz: Eine Gruppe Kanufahrer hat am frühen Sonntagnachmittag (4. August 2019) einen leblosen Körper in der Vils in Höhe der oberpfälzischen Gemeinde Ensdorf (Landkreis Amberg-Sulzbach) entdeckt.

Leiche in der Oberpfalz entdeckt: Kanufahrer machen grausigen Fund

Es handelt sich nach Angaben der Polizei Oberpfalz um den Leichnam eines 82-jährigen Mannes.

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, gibt es keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen, man gehe bislang von einem tragischen Unfall aus.

