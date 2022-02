Ramsau vor 1 Stunde

Berg-Unglück

Tödlicher Lawinenunfall in Bayern: 61-Jähriger stirbt im Berchtesgadener Land - sein Begleiter wird schwer verletzt

Nach mindestens 9 Toten am Freitag und Samstag bei Lawinenunglücken in Österreich, ist am Wochenende auch in Bayern ein Mann ums Leben gekommen. Für den 61-Jährigen kam im Berchtesgadener Land jede Hilfe zu spät.