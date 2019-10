Bad Grönenbach vor 23 Minuten

Tierschutzskandal

Nach Tierschutzskandal: Allgäuer Landwirt stellt Milchviehbetrieb ein - Rindermast wird fortgeführt

Im Allgäuer Tierschutzskandal hat ein Landwirt Konsequenzen gezogen und seinen Milchviehbetrieb in Bad Grönenbach eingestellt. An seiner Rindermast will er jedoch festhalten.