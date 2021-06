München 07.06.2021

Tastaturhersteller Cherry will an die Frankfurter Börse

Der Tastaturhersteller Cherry strebt einen Börsengang in Frankfurt an. Dabei sollen neue Aktien im Volumen von 140 Millionen Euro ausgegeben sowie bestehende Anteilsscheine umplatziert werden, wie Cherry am Montag in München mitteilte. Mit dem Erlös aus dem IPO (Initial Public Offering), der noch vor der Sommerpause abgeschlossen sein soll, wolle der Vorstand das Wachstum des Unternehmens vorantreiben. Das Geld könne auch für Zukäufe genutzt werden oder um Schulden abzubauen, hieß es.