Stichwahl in vielen Städten in Franken und ganz Bayern: Die Kommunalwahl am 15. März 2020 brachte vielerorts keine endgültige Entscheidung. Deshalb steht am 29. März der zweite Wahlgang an. Stichwahlen wird es überall dort geben, wo kein Bewerber und keine Bewerberin am Sonntag mehr als 50 Prozent der Stimmen holte.

Wie die Stichwahl vonstatten gehen wird, ist indes noch nicht ganz klar: Die Corona-Krise dürfte sich innerhalb der nächsten beiden Wochen noch deutlich verschärfen. Ob Wahlen in öffentlichen Wahllokalen wie am heutigen Sonntag dann möglich geschweige denn vernünftig sind, ist fraglich. Die Staatsregierung jedenfalls hat in einem Punkt schon vorgesorgt: Die Wähler sollen ganz automatisch und ohne vorherigen Antrag Briefwahl-Unterlagen per Post bekommen.

Wahl am 15. März fand trotz Corona-Krise statt

Inmitten der Coronavirus-Krise waren die Menschen am 15. März 2020 überall in Bayern aufgerufen, die Kommunalparlamente neu zu wählen, also Gemeinderäte, Stadträte und Kreistage. Fast überall standen auch Wahlen etwa der Oberbürgermeister und Landräte an. Bei bayernweit 4000 Wahlen waren damit in Summe fast 40.000 Mandate zu vergeben. Trotz aller Fragezeichen wegen der sich verschärfenden Corona-Krise hatte die Staatsregierung am Wahltermin festgehalten. Alle nötigen Vorkehrungen seien getroffen, hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erst am Freitag noch einmal betont. Tatsächlich gab es in den Wahllokalen Waschbecken oder es standen Desinfektionsmittel bereit.

In diesen fränkischen Städten stehen die am 29. März die Stichwahlen an:

Nürnberg

In Nürnberg muss die SPD nach dem Verzicht des langjährigen Oberbürgermeisters Ulrich Maly um den Chefsessel im Rathaus bangen: Ihr Kandidat Thorsten Brehm muss in eine Stichwahl gegen Marcus König (CSU). Die beiden Kandidaten lagen nach Auszählung von rund drei Viertel der Stimmbezirke ungefähr gleichauf bei rund 35 Prozent.

Bamberg

Der amtierende Bamberger Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) muss in der Stichwahl gegen Jonas Glüsenkamp (Grünes Bamberg) antreten. Starke erreichte 35,9 Prozent, so das vorläufige Ergebnis am Sonntag. Er ist seit 2006 Chef im Rathaus, es wäre seine dritte Amtszeit. Der Kandidat der Grünen konnte 24,6 Prozent der Stimmen für sich gewinnen.

Der amtierende zweite Bürgermeister Christian Lange (CSU) erreichte 21,9 Prozent. Alle anderen Kandidaten blieben im einstelligen Prozentbereich. Zur Wahl des Oberbürgermeisters in Bamberg waren zehn Kandidaten angetreten. Die Wahlbeteiligung lag bei 55,5 Prozent. Die Stichwahl findet am 29. März statt.

Aschaffenburg

In Aschaffenburg müssen die Bürger noch einmal ihr Kreuzchen bei der Wahl des Oberbürgermeisters machen. Am Sonntag erreichte Jürgen Herzing (SPD) 47,88 Prozent der Stimmen. Damit hatte er einen deutlichen Vorsprung vor Jessica Euler (CSU) mit 29,56 Prozent. Die Stichwahl findet am 29. März statt.

Der Kandidat der Grünen, Stefan Wagener, erreichte 15,13 Prozent. Die Bewerber von FDP und AfD blieben im einstelligen Prozentbereich. Die Wahlbeteiligung lag bei 47,9 Prozent. Amtsinhaber Klaus Herzog (SPD) war aus Altersgründen nicht mehr zur Wahl angetreten.

Coburg

In Coburg dürfen die Bürger noch einmal ihren Oberbürgermeister wählen: Zur Stichwahl treten Dominik Sauerteig (SPD) und Christian Meyer (CSU) an. Der SPD-Kandidat erreichte am Sonntag 27,9 Prozent, sein Konkurrent von der CSU 26,8 Prozent.

Neun Kandidaten stellten sich als Oberbürgermeister zur Wahl. Thomas Apfel (Wählergemeinschaft PRO Coburg) bekam 18,5 Prozent der Stimmen, Ina Sinterhauf (Grüne) 10,9 Prozent. Alle anderen Bewerber blieben im einstelligen Bereich. Die Wahlbeteiligung lag bei 54,2 Prozent.

Der amtierende Oberbürgermeister Norbert Tessmer (SPD) war nicht mehr zur Wahl angetreten. Er ist seit 2014 im Amt.

Hof

Der amtierende Hofer Oberbürgermeister Harald Fichtner (CSU) hat bei der Kommunalwahl am Sonntag nicht die absolute Mehrheit der Stimmen erreicht. Er muss in der Stichwahl gegen Eva Döhla (SPD) antreten. Nach Auszählung aller Gebiete erreichte Fichtner 38,9 Prozent, seine Konkurrentin von der SPD 31,2 Prozent der Stimmen. Die Stichwahl findet am 29. März statt.

Gudrun Bruns (Freie Wähler/FAB) bekam 11,6 Prozent der Stimmen, Elisabeth Scharfenberg (Grüne) 10,3 Prozent. Die Bewerber von FDP und Die Piraten blieben im einstelligen Prozentbereich. Sechs Kandidaten waren zur Wahl angetreten. Fichtner ist seit 2006 Chef im Rathaus.

Kulmbach

Nach den Untreuevorwürfen gegen Henry Schramm (CSU) hat der amtierende Oberbürgermeister in Kulmbach bei der Wahl am Sonntag die absolute Mehrheit der Stimmen verpasst. Er bekam 45,54 Prozent der Stimmen und tritt damit in der Stichwahl gegen Ingo Lehmann (SPD) an. Der SPD-Kandidat erreichte 35,46 Prozent.

Dagmar Keis-Lechner von den Grünen kam auf 14,12 Prozent der Stimmen und Hagen Hartmann (AfD) auf 4,88 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 60,83 Prozent. Die Stichwahl findet am 29. März statt.

Schramm sitzt seit 2006 im OB-Sessel. Er war zuletzt wegen des Verdachts der Untreue in den Schlagzeilen. Hintergrund waren mehrere Immobilienkäufe Schramms aus dem Bestand des kommunalen Städtebaus. Die Staatsanwaltschaft stellte die Ermittlungen aber ein.

Schwabach

Im Kampf um die Nachfolge von Oberbürgermeister Matthias Thürauf (CSU) im mittelfränkischen Schwabach kommt es zur Stichwahl: CSU-Bewerber Michael Fraas führte am Sonntag mit 37,5 Prozent der Stimmen knapp vor SPD-Mann Peter Reiß (34,8 Prozent). Auf den dritten Platz kam nach Angaben des Wahlamtes in der Goldschläger-Stadt die Grünen-Kandidatin Christine Krieg mit 19,5 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 53,3 Prozent.

Erlangen

Erlangens amtierender SPD-Oberbürgermeister Florian Janik liegt bei der Oberbürgermeisterwahl in seiner Stadt vorn, muss aber in die Stichwahl. Dort wird er dem CSU-Bewerber Jörg Volleth gegenüberstehen. Janik kommt nach dem vorläufigen Endergebnis auf 39,2 Prozent der Stimmen, Volleth auf 35,4 Prozent. Der 39 Jahre alte Janik regiert seit 2014 die stark von den Studierenden der Friedrich-Alexander-Universität geprägten Stadt.

Amtsinhaberin Carda Seidel muss bei der Oberbürgermeisterwahl in Ansbach in die Stichwahl und um ihr Amt bangen. Dem vorläufigen Endergebnis zufolge erreichte die parteilose Seidel nur 31,4 Prozent der Stimmen. Ihr CSU-Herausforderer Thomas Deffner kam auf 36,1 Prozent der Stimmen. Seidel ist seit 2008 Stadtoberhaupt in der Bezirkshauptstadt Mittelfrankens.

Ansbach

In Ansbach könnte es nach zwölf Jahren eine Veränderung auf dem Chefsessel im Rathaus geben: Bei der Kommunalwahl am Sonntag (15. März 2020) erreichte zwei keiner der sieben Bewerber die absolute Mehrheit.

Doch Amtsinhaberin Carda Seidel (nominiert von Bürgerinitiative Ansbacher Parteiloser (BAP) und der ÖDP) erhielt mit 31,4 Prozent nur die zweitmeisten Stimmen. 36,1 Prozent entfielen auf Thomas Deffner von der CSU. Zwischen beiden kommt es nun in knapp zwei Wochen zur Stichwahl. Die Wahlbeteiligung beim ersten Wahlgang lag bei 50,2 Prozent.

Bayreuth

Brigitte Merk-Erbe (Freie Wähler) und Thomas Ebersberger (CSU) müssen in die Stichwahl. Die amtierende Oberbürgermeisterin kam auf 25,5% und landete damit nur knapp hinter Ebersberger, der 26,0% verbuchen konnte. Insgesamt trennen die beiden also nur wenige Stimmen. Die FW-Kandidatin erhielt insgesamt 7.521 Stimmen, der CSUler 7.653.

Hier kommt es am 29. März ebenfalls zur Stichwahl:

München

In München zeichnete sich ab, dass Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) in die Stichwahl muss - er lag aber sehr deutlich vor seinen Herausforderinnen von Grünen und CSU. Auf Reiter entfielen nach Auszählung von rund 80 Prozent der Stimmbezirke gut 48 Prozent der Stimmen. Katrin Habenschaden (Grüne) und Kristina Frank (CSU) mit jeweils knapp 21 Prozent lagen deutlich dahinter - und lieferten sich ein enges Rennen um Rang zwei.

Augsburg

In Augsburg lag nach dem Verzicht von OB Kurt Gribl (CSU) die CSU-Kandidatin Eva Weber deutlich vorne. Sie kam nach Auszählung von etwa drei Viertel der Wahlgebiete auf fast 42 Prozent. Dahinter rangierten SPD-Bewerber Dirk Wurm mit gut 19 Prozent und Martina Wild (Grüne) mit nur etwa 0,5 Prozentpunkten weniger nahezu gleichauf.

Ingolstadt

In Ingolstadt hat der CSU-Oberbürgermeister Christian Lösel (CSU) nach dem Korruptionsskandal um seinen Amtsvorgänger deutlich Stimmen eingebüßt. Lösel erreichte bei der Wahl am Sonntag knapp 33,8 Prozent und muss in zwei Wochen in der Stichwahl gegen SPD-Herausforderer Christian Scharpf antreten, der weniger als 0,2 Punkte hinter dem Rathauschef landete. Die anderen Kandidaten blieben nach Angaben eines Sprechers der Stadt im einstelligen Prozentbereich, die Wahlbeteiligung lag bei 45,7 Prozent.

Vor sechs Jahren hatte sich Lösel noch mit mehr als 52 Prozent im ersten Wahlgang direkt durchsetzen können. Er war zuvor Referent bei dem vorhergehenden Oberbürgermeister Alfred Lehmann (CSU) gewesen. Dieser war vor wenigen Monaten in einem Korruptionsprozess zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Lehmann hatte Immobilien zu Vorzugspreisen erhalten. Im Wahlkampf gab es dann neue Vorwürfe gegen den früheren OB.

Landshut

In Landshut muss der amtierende Oberbürgermeister Alexander Putz (FDP) in die Stichwahl. Mit 45,5 Prozent der Stimmen verfehlte er nach vorläufigem Ergebnis die absolute Mehrheit knapp. Herausgefordert wird Putz von der Grünen-Kandidatin Sigrid Hagl, die 22,6 Prozent der Stimmen erhielt. Für die CSU erreichte Thomas Haslinger 17,0 Prozent der Stimmen.

