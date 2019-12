Stauprognose für Weihnachten: Ab Freitag wird es auf diesen Autobahnen besonders voll

In Deutschland beginnen am Freitag (20. Dezember 2019) in ganz Deutschland die ersehnten Weihnachtsferien. Somit ist die ruhige Zeit auf den Autobahnen des Landes vorbei und gerade vor den Weihnachtstagen rechnen die Verkehrsexperten des ADAC mit viel Stau.

Die Feiertage werden verkehrsreich

Die Autofahrer müssen sich besonders am Freitag (20. Dezember 2019) in Geduld üben. Wenn der Berufsverkehr auf den Urlaubsverkehr trifft, kommt es leicht zu Stau. Somit zählt der Ferienstart zum verkehrsreichsten Reisetag der Ferien. Ebenfalls staureich wird es am Donnerstag (26. Dezember 2019) und am Neujahrstag (1. Januar 2020), wenn die Verwandten von ihren Familienbesuchen zurückkehren.