Söders Pressekonferenz im Liveticker: Einkaufen, Gastronomie, Masken - das alles ändert sich jetzt

Heute um 13 Uhr tritt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder erneut vor die Presse. Der CSU-Politiker wird über die Ergebnisse einer Beratung des Landtages am Vormittag sprechen.

Der Landtag berät über weitere Lockerungen der bislang zur Eindämmung der Coronavirus-Ausbreitung ergriffenen Maßnahmen. Beispielsweise sollen Gottesdienste bald wieder erlaubt sein, und auch größere Geschäften sollen wieder öffnen dürfen.

Über sämtliche Änderungen und neuen Regelungen informieren wir Sie in unserem Liveticker.

Liveticker: Markus Söders PK vom 28.04.2020

+++ 13.42 Uhr: Das gilt ab 3. Mai.

+++ 13.42 Uhr: Demonstrationen im Freien sollen wieder stattfinden dürfen. Teilnehmerzahl maximal 50, es gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern.

+++ 13.41 Uhr: Bei Gottesdiensten gilt ein Mindestabstand von 2 Metern, sie dürfen nicht länger als 60 Minuten dauern.

+++ 13.41 Uhr: Totales Verbot von Gottesdiensten und Demonstrationen wird so nicht weitergeführt, sagt Herrmann.

+++ 13.40 Uhr: Jetzt spricht Innenminister Joachim Herrmann.

+++ 13.38 Uhr: 95 % der Bürger halten sich laut Schreyer an die Maskenpflicht.

+++ 13.38 Uhr: "Wir kontrollieren sehr intensiv."

+++ 13.37 Uhr: Maskenpflicht erleichtert die Organisation. In den Zügen und auch an den Haltestellen herrscht Maskenpflicht, so Schreyer.

+++ 13.36 Uhr: In München gibt es derzeit 30 Prozent Fahrgäste, 87 Prozent des Verkehrsangebots. Bis Mitte Mai soll in Bayern alles wieder hochgefahren sein.

+++ 13.35 Uhr: "So schnell es geht hochfahren."

+++ 13.35 Uhr: Fahrgäste im ÖPNV sollen mit nötigem Abstand fahren können. 10-30 % fahren noch.

+++ 13.33 Uhr: Jetzt spricht Verkehrsministerin Kerstin Schreyer.

+++ 13.32 Uhr: Piazolo spricht die erhöhte Belastung für Familien an. Kinder haben ein anderes Zeitempfinden. "Da sind 6 Wochen wahnsinnig lang." Auch deshalb wolle man eine schnelle Öffnung.

+++ 13.31 Uhr: "Schule ist ein sozialer Raum." Man wolle die Schüler wieder in die Schulen bekommen, um den gesamten Stoff zu vermitteln, aber auch, damit sie ihre Freunde wiedersehen können, sagt Piazolo.

+++ 13.30 Uhr: Präsenzunterricht, Lernen zuhause und Notfallbetreuung müssen aufeinander abgestimmt sein, so Piazolo.

+++ 13.29 Uhr: Wie geht es weiter? Unterricht findet unter neuen Bedingungen statt. In Schritt 2 wird es in Bayern ab 11. Mai mit den Abschlussklassen des nächsten Jahres und der 4. Klasse Grundschule weitergehen.

+++ 13.28 Uhr: "Es wird bis zum Sommer keine Normalität geben an den Schulen". Man müsse schrittweise vorgehen.

+++ 13.27 Uhr: Gespräch mit den Kultusministern: Rahmenkonzept wurde erstellt. Man habe Leitlinien festgelegt über Prüfung und deren Anerkennung, Notbetreuung, Schülerbeförderung.

+++ 13.26 Uhr: "War hervorragend vorbereitet."

+++ 13.25 Uhr: "Der Infektionsschutz ist gesichert gewesen."

+++ 13.25 Uhr: 14 % der Schüler sind seit gestern wieder in der Schule (die Abschlussklassen).

+++ 13.24 Uhr: Piazolo freut sich über den gestrigen ersten Unterrichtstag.

+++ 13.23 Uhr: Jetzt spricht Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazolo.

+++ 13.22 Uhr: In Bayern laufe alles "abgestimmt und ruhig", Aiwanger zeigt sich sehr zufrieden.

+++ 13.21 Uhr: Wir müssen dafür sorgen, dass medizinisches Material in ausreichenden Mengen vorrätig ist (z. B. Desinfektionsmittel).

+++ 13.20 Uhr: Die Menschen haben sich mit Mund- und Nasenmasken ausgestattet. Jeder versorgt sich selbst, der Staat kümmert sich um den Gesundheitssektor, beispielsweise die Versorgung mit Desinfektionsmitteln.

+++ 13.19 Uhr: Der Staat tue alles, um die Menschen und die Unternehmen in der Krise finanziell zu begleiten. Vieles muss erst europarechtlich abgesegnet werden.

+++ 13.18 Uhr: Die Wirtschaft müsse man "in einer Spirale gemeinsam nach oben entwickeln".

+++ 13.16 Uhr: Wir können weitere Branchen nur dann öffnen, wenn Infektionsgefahren vermieden werden, so Aiwanger. Das Virus könnte zur Dauerbedrohung werden. Das "richtige" Datum für Erleichterungen gebe es nicht, man müsse flexibel sein.

+++ 13.14 Uhr: Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger spricht jetzt.

+++ 13.14 Uhr: "Wir müssen einen klugen Weg finden, weiter dieses Coronavirus zu isolieren." Söder bleibt bei seiner Linie: "Anpassen ja, aber nichts überstürzen." Eine zweite Welle wird irgendwann kommen. Wann und wie weiß keiner, so Söder. Man müsse den Weg behutsam weitergehen.

+++ 13.12 Uhr: Es wird eine Nullrunde fürs Kabinett geben. "Wir sind bereit, unseren Beitrag zu bringen."

+++ 13.11 Uhr: Kita-Beiträge sollen übernommen werden.

+++ 13.10 Uhr: Söder dankt den Kommunen für die zuverlässige Kooperation.

+++ 13.10 Uhr: Für Altersheime gilt weiterhin: maximaler Schutz. Wie kann man Einzelbesuche ohne Gefährdung ermöglichen?

+++ 13.10 Uhr: Das Thema Schulöffnungen und Kitas ist sehr schwierig.

+++ 13.08 Uhr: Größte Herausforderung ist das Thema Familie, so Söder.

+++ 13.08 Uhr: Gastronomie und Hotels sollen ab Ende Mai wieder öffnen können.

+++ 13.07 Uhr: 800 Quadratmeter-Begrenzung bei Geschäften bleibt. Ab jetzt kann jeder, der maximal 800 Quadratmeter nutzen will, das auch tun. "Der Handel ist damit zu 100 % geöffnet."

+++ 13.06 Uhr: "Längerfristig denken, kurzfristig entscheiden!"

+++ 13.06 Uhr: Wir müssen schauen, wie sich die Erleichterungen auf die Fallzahlen auswirken. Ist das vertretbar und angemessen?

+++ 13.05: Großteil der Opfer ist über 80. Aber auch bei Jungen kann eine Corona-Erkrankung Folgeschäden auslösen, sagt Söder.

+++ 13.04 Uhr: Gleichklang aus Verantwortung und Wissenschaft: So viel Normalität wie möglich, aber kein Rückfall! Bayerische Vorsicht ist gut, sagt Söder. Anpassungen müssen "atmen". Nicht stur, sondern flexibel. Wenn es besser geht, kann es schneller gehen. Wenn es schlechter wird, muss es langsamer gehen.

+++ 13.03 Uhr: Bayern hat früher begonnen und wird später aufhören als andere, so Söder.

+++ 13.03 Uhr: Seit gestern sind 80 % der Geschäfte geöffnet, so Söder. Die Menschen halten sich an die Auflagen. Wir spüren mehr Bewegung in den Städten. Man müsse nun beobachten.

+++ 13.02: "Umsicht und Vorsicht" sollen weiter oberster Maßstab sein.

+++ 13.01 Uhr: Söder spricht als erstes. Die Maßnahmen der letzten Wochen waren überaus erfolgreich. "Wir sind unter 1, was den Reproduktionsfaktor betrifft."

+++ 13 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt. Ministerpräsident Dr. Markus Söder, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, Innenminister Joachim Herrmann, Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazolo und Verkehrsministerin Kerstin Schreyer informieren über die Ergebnisse der aktuellen Beratungen des Ministerrats.

+++ 12.37 Uhr: Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat heute bekanntgegeben, dass sämtliche Ausgangsbeschränkungen ab Freitag (1. Mai) aufgehoben werden. Lediglich ein Mindestabstand von einem Meter zu Personen, die nicht im gleichen Hausstand leben, müsse eingehalten werden. Ab 29. Mai sollen auch Hotels in Österreich wieder öffnen dürfen. Wie weit werden Markus Söders Lockerungen gehen?

