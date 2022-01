Werden die Corona-Regeln in Bayern schon bald wieder gelockert? Ministerpräsident Markus Söder hat in einem Interview mit dem Münchner Merkur angekündigt, dass die Maßnahmen in absehbarer Zeit angepasst werden sollen. Einer der Gründe dafür ist die Kritik an der Verhältnismäßigkeit der derzeitigen Vorschriften.

"Wir müssen erkennen, dass die Gesellschaft mehr von uns erwartet, als jeden Tag nur neue Verordnungen zu erlassen", so Söder. Künftig will der CSU-Chef die Corona-Politik im Freistaat genauer und verständlicher begründen. Ein weiterer Grund für die angekündigten Lockerungen ist die veränderte Situation durch die Omikron-Variante. "Bisher schildern uns Experten eine geringere Zahl an Patienten in den Krankenhäusern und mildere Verläufe", sagte Söder. "Omikron ist nicht Delta."

Söder kündigt Corona-Lockerungen an: Neue Regeln für Sport und Kultur

Daher solle nun justiert werden, welche Regeln "zwingend nötig" seien, aber auch verhältnismäßig. Bereits bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am 24. Januar plant Söder bei den Maßnahmen nachzusteuern. Vor allem für die Bereiche Kultur und Sport stehen Lockerungen in Aussicht.

Bestseller: Corona-Selbsttests bei Amazon ansehen

Zum einen solle bundesweit und mit der Fußball-Bundesliga darüber gesprochen werden, wieder Zuschauer in die Stadien zu lassen. Zum anderen soll in Bayern die Zuschauergrenze für Kulturveranstaltungen hochgesetzt werden. Mittelfristig dürfe wieder jeder zweite Platz besetzt werden.

Auch die Grenzen für die Hotspot-Regel sollen angepasst werden. Derzeit ist die Maßnahme, dass in Landkreisen ab einer Inzidenz von 1000 ein Lockdown gilt, ausgesetzt. Künftig soll der Lockdown erst ab weit höheren Inzidenzen in Kraft treten und zusätzlich mit der Belegung der Intensivstationen kombiniert werden. Auch hier scheint die Staatsregierung bemüht, Gastronomie, Hotels, Sport, Kultur und Weiterbildung offenzulassen. Insbesondere Kulturschaffende hatten die Regeln zuletzt scharf kritisiert.

Söder hält an Impfpflicht fest: "Besser als Hunderte von einzelnen Regeln"

Eine allgemeine Impfpflicht hält Bayern Ministerpräsident weiterhin für nötig. "Die Impfpflicht hängt nicht nur mit Omikron zusammen. Wir wollen auch alle künftigen Mutationen überwinden können – raus aus dieser Corona-Endlosschleife, und endlich wieder mehr Freiheit", so Söder. Die Impfpflicht sei in der Abwägung besser als dauerhaft Hunderte von einzelnen Regeln und Verordnungen in allen Lebensbereichen. Sie könne zwar zunächst für mehr Diskussionen sorgen, aber am Ende auch zu mehr Frieden.

Insgesamt will Söder einen breiteren Ansatz in der Corona-Politik verfolgen. "Wir brauchen jetzt, gerade bei Omikron, einen breiteren Ansatz. Es wird nicht mehr ausreichen, die Lage nur medizinisch und virologisch zu betrachten. Wir müssen auch auf die gesellschaftliche und soziale Komponente stärker achten", sagte der CSU-Chef. Die Gesellschaft sei nicht in zwei gleiche Teile gespalten, aber sie sei geteilt: "Eine kleine Gruppe Querdenker mit sehr abstrusen Argumenten, eine große Gruppe an sehr vorsichtigen Menschen, aber eben auch einige, die zwar alle Regeln mitgemacht haben, aber erschöpft und müde sind und am Sinn mancher Vorschriften zu zweifeln beginnen."

Der Ministerpräsident will mit den Kritikern der Corona-Maßnahmen das Gespräch suchen - grenzte aber auch deutlich ab, mit welchem Teil dieser Kritiker. "Die rechtsradikale Szene, die unsere Demokratie zu destabilisieren versucht, dagegen müssen wir vorgehen", so Söder. Hass und Hetze müssen bekämpft und auch ein "Verschwörungskanal" wie Telegram blockiert werden. Es gebe aber auch eine andere Gruppe, um die man sich stärker bemühen müsse. "Menschen, die einfach verunsichert und beschwert mitlaufen, mit ihnen müssen wir wieder ins Gespräch kommen." Denn nicht jeder, der skeptisch ist, sei ein Corona-Leugner, Verschwörungstheoretiker oder Rechtsradikaler, betonte Söder. "Mehr hinhören ist der erste Schritt zum Heilen."