München vor 1 Stunde

Söder verteidigt EM-Konzept mit 14.000 Zuschauern

Kurz vor dem Start der Fußball-Europameisterschaft hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder die Zulassung von 14.000 Zuschauern im Stadion in München gegen Kritik verteidigt. Zum einen erlaube es die pandemische Lage mit einer niedrigen Inzidenz und einer hohen Zahl an Geimpften, zum anderen gebe es ein «extrem hohes Sicherheitskonzept», sagte der CSU-Chef am Mittwochabend in der ARD-Sendung «Maischberger. Die Woche».