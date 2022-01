Söder kritisiert schon bevor der Corona-Gipfel überhaupt gestartet ist: Der Corona-Gipfel zwischen Bund und Ländern am heutigen Freitag zum weiteren Vorgehen in der Pandemie kommt aus Sicht des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) "möglicherweise ein paar Tage zu früh".

Söder hat bereits angekündigt, sich nach dem Bund-Länder-Gipfel live dazu äußern zu wollen, wie die beschlossenen Maßnahmen in Bayern umgesetzt werden - und ob es Abweichungen gibt.

Söder und Holetschek live nach der Ministerpräsidentenkonferenz

++ Holetschek: Wir haben bereits Clubs, Diskotheken und Schankwirtschaften geschlossen. Wir haben da ja den harten Cut gemacht und wollen jetzt erstmal auswerten. Wir müssen erst prüfen, ob 2G plus in der Gastronomie nötig ist.

++ Holetschek: Wir begrüßen die verkürzte Quarantäne. Wir werden das alles sehr schnell umsetzen.

++ Söder: Zusammenfassend gesagt war das heute eine Art Zwischenbericht. Wir werden jetzt noch abwarten, wie sich das Ganze weiter entwickelt. Wir wägen weiter ab. Das Thema Sicherheit ist wichtig. Aber wir können auch nicht das ganze Land einschließen. Es bleibt heute nur eine Etappe. Wir müssen multikomplex auf die neue Herausforderung reagieren. Wir brauchen Heilungs- und Versöhnungsprozesse in Deutschland.

++ Söder: Wirtschaftshilfen halten wir für zu wenig. Wir bräuchten eine bessere Ausstattung.

++ Söder: Der Pflegebonus sollte an alle gezahlt werden.

++ Söder: Es sind noch viele Dinge offen. Das Feststellen der epidemischen Lage, die Impfpflicht.

++ Söder: Positiv ist, dass es neue Quarantäne-Regeln gibt.

++ Söder: Wir sind skeptisch, ob 2G plus in der normalen Gastronomien nötig sein wird. Wir sind da sehr, sehr zurückhaltend und skeptisch.

++ Söder: In Bayern wird es nicht viele Veränderungen zur heutigen MPK geben.

++ Söder: Wir hätten uns gut vorstellen können, dass die FFP2-Maskenpflicht für alle kommt.

++ Söder: Bayern bleibt beim Team Vorsicht.

++ Söder: Omikron wächst in Deutschland. Früher oder später trifft Omikron alle.

++ Söder startet die PK

Corona-Gipfel zu Omikron: Neue Quarantäneregeln und 2G plus für Gastronomie kommen

Die ersten neuen Beschlüsse sind mittlerweile durchgesickert.

In Gastronomien und Cafés gilt bald 2G plus. Der Zutritt zu Restaurants, Kneipen, Bars und Cafés ist in Deutschland dann nur noch für doppelt Geimpfte und Genesene mit einem tagesaktuellen, negativen Schnelltest möglich. Darauf haben sich Bund und Länder laut dem "Spiegel" auf der MPK geeinigt. Ausgenommen von der Testpflicht sind geboosterte Personen.

Zudem soll die Quarantäne-Zeit verkürzt werden. Zukünftig können sich Corona-Infizierte und Kontaktpersonen schon nach sieben Tagen mit einem PCR-Test freitesten. Kontaktpersonen, die in der kritischen Infrastruktur arbeiten, können dies mit einem PCR-Test sogar nach fünf Tagen tun.

Söder findet Corona-Gipfel verfrüht

Die bisherigen Erkenntnisse zur Verbreitung der Omikron-Variante seien noch nicht ausreichend, um auf der Grundlage tragfähige Entscheidungen zu treffen, sagte der CSU-Chef am Donnerstagmorgen bei "Bild live": "Mir ist es lieber, wir beraten dann morgen und entscheiden dann lieber ein paar Tage später, wenn die wissenschaftliche Basis definitiv besser ist." Im Anschluss an die Ministerpräsidentenkonferenz am Freitag wird sich auch Markus Söder in einer Pressekonferenz zu den Auswirkungen und Maßnahmen in Bayern äußern.

Ihm liege noch "kein abschließendes Empfehlungspapier für eine weitreichende Entscheidung, die dann getroffen werden soll für Millionen von Menschen vor", sagte Söder. Das sei "keine sehr stabile Grundlage für eine Beratung."

Er forderte eine "klare Expertengrundlage und juristische Klarheit" - "auch angesichts der aufgewühlten gesellschaftlichen Situation". Gerade für den Mittelstand und Selbstständige gehe es in der Corona-Krise inzwischen wirtschaftlich "ans Eingemachte". Für sie forderte er "mehr Unterstützung, Hilfe und Sensibilität".

Bayerns Ministerpräsident hat sich bislang als Verfechter besonders strenger Corona-Maßnahmen positioniert. "Ich bleibe auch beim Team Vorsicht", sagte er im "Bild live"-Interview. "Aber auch beim Team Augenmaß."