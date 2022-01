Am Montag (24. Januar 2022) beraten Bundeskanzler und Bundesländer über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Wegen der steil steigenden Zahlen sind unter anderem Neuregelungen bei PCR-Tests geplant. Diskutiert wird auch über die Impflicht in der Pflege und in Kliniken.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte vor dem Treffen von Bund und Ländern am Montag Widerstand gegen schärfere Corona-Regeln an. "Bayern wird in der Ministerpräsidentenkonferenz keine Verschärfungen mittragen, sondern die Regeln an einzelnen Stellen anpassen. Wir wollen in der Kultur, beim Sport und in der Jugendarbeit wieder mehr Teilhabe ermöglichen", sagt der CSU-Chef der "Augsburger Allgemeinen" am Sonntag (23. Januar 2022).

"Omikron ist nicht Delta"

"Omikron ist nicht Delta, deshalb können wir die Maßnahmen auch nicht 1:1 von der einen auf die andere Mutation übertragen", sagt Söder. Die Infektionszahlen gehen zwar steil nach oben, und Ärztevertreter sehen große Belastungen auf das Gesundheitssystem zukommen, aber zumindest bisher sind die schlimmsten Omikron-Befürchtungen nicht eingetreten. Verschärfungen wären daher nur schwer zu rechtfertigen. "Es ist nicht sinnvoll, jetzt zu verschärfen", hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bereits am Freitag (21. Januar 2022) gesagt. Gerichte hatten zudem auch bereits bestehende Vorgaben gekippt, so zuletzt die 2G-Regel im Einzelhandel im Saarland, in Bayern und in Niedersachsen.

Auch was die Impfpflicht gegen das Coronavirus angeht, fördert Söder inzwischen Umdenken. Im Interview mit der "Augsburger Allgemeinen" sagt der Ministerpräsident, es wäre von Anfang an besser gewesen eine allgemeine Impfpflicht einzuführen statt nur für einzelne Gruppen. "Wir wollen nicht, dass es im Pflege- und Krankenhausbereich zu Verlusten an Pflegekapazitäten kommt", so der CSU-Chef.

Ein Abwandern von Pflegekräften wegen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht wäre äußerst kontraproduktiv, wenn das zu einer Überlastung des Gesundheitssystems führen würde.

