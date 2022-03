Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat erneut die geplanten neuen Corona-Vorgaben der Bundesregierung kritisiert. "Während Corona steil ansteigt, steigt die Ampel überstürzt aus", twitterte der CSU-Vorsitzende am Donnerstag (17. März 2022). "Das ist nicht Team Augenmaß, sondern Team Blindflug." Ein Infektionsschutz in der Schule mit Masken sei mit den neuen Vorschriften nicht mehr möglich. "Da droht auch die Gefahr einer Durchseuchung." "Wir wollen den Ausstieg, aber schrittweise und kontrolliert", so Söder weiter.

Auch nach der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag kritisierte Söder die Ampel-Regierung scharf. Der Alleingang der Ampel sei kein guter Stil. Bereits während der MPK twitterte Söder: "Der Alleingang der Ampel bei Corona gegen die überwältigende Mehrheit der Länder schadet dem Gesundheitsschutz unserer Bürger." Nach Angaben von Teilnehmern bei der Videoschaltkonferenz von Bund und Ländern sagte Söder zudem: "Heute werden zwei Jahre gemeinsame Wegstrecke beendet". Das Vorgehen des Bundes treffe die Länder ins Mark, "die Länder, die seit Jahren hart arbeiten, um Leben zu retten".

Söder will neuem Infektionsschutzgesetz nicht zustimmen

Im Bundesrat wolle der Freistaat Bayern den Plänen für das neue Infektionsschutzgesetz nicht zustimmen. Am Dienstag (15. März 2022) beschloss das bayerische Kabinett bereits, die Corona-Regeln anzupassen. In der Übergangsfrist bis zum 2. April werden die Regeln ab Samstag (19. März 2022) zwar angepasst, aber nicht abgeschafft.

Die Regierungschefs und -chefinnen der Länder haben am Donnerstag (17. März 2022) mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) über den weiteren Corona-Öffnungskurs beraten. Der Bundestag will am Freitag (18. März 2022) die Pläne der Ampel-Koalition für Änderungen am Infektionsschutzgesetz verabschieden. Der Entwurf sieht ab dem 20. März generell nur noch wenige allgemeine Schutzregeln mit Masken- und Testvorgaben in Einrichtungen für gefährdete Gruppen vor. Die Länder sollen aber weitergehende Auflagen in Hotspot-Regionen beschließen können.

Bayerns Ministerpräsident Söder geht der sogenannte "Basisschutz" nicht weit genug. Er spricht nach den Beratungen von einem Corona-Rückschritt. Man sei mit Bund und Ländern zwei Jahre lang einen gemeinsamen Weg gegangen, doch die Ampel habe sich nun für einen Alleingang entschieden. "Das ist ein schlechter Stil", so Söder. Das Vorgehen des Bundes treffe die Länder ins Mark, "die Länder, die seit Jahren hart arbeiten, um Leben zu retten", sagte er bereits während der Videoschalte, wie es aus Teilnehmerkreisen hieß.

Gegenwind für Söder von Lauterbach

Söders plötzlicher Kurswechsel stößt jedoch auf Gegenwind. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach konterte auf Twitter: "Ministerpräsidenten Wüst und Söder beklagen den Wegfall der Schutzmaßnahmen. Dabei hatten sie den Wegfall aller Maßnahmen bei der letzten MPK ab Montag selbst beschlossen."

Ohne das neue Gesetz, das weiter einen Basisschutz sowie härtere Maßnahmen in Hotspot-Regionen möglich macht, wäre es genau dazu gekommen, so der SPD-Politiker. Er räumte zwar ein, dass der vorgelegte Entwurf ein Kompromiss sei, "aber mehr geht jetzt nicht, das mögliche muss man sofort nutzen."

Söder äußert sich nach MPK live

Im Anschluss an die MPK trat Markus Söder vor die Presse und äußerte sich zu den Beratungen. Hier findest du den kurzen Liveticker mit den wichtigsten Punkten.

+++ 17.08 Uhr: Nach nur einer Frage zu Kernkraftwerken wurde die PK beendet.

+++ 17.06 Uhr: Nach Söders abschließendem Fazit, dürfen die anwesenden Journalisten Fragen stellen.

+++ Söder spricht von einem Corona-Rückschritt und einem Ukraine-Fortschritt.

+++ Länder versuchen mit der Übergangsfrist bis zum 2. April die steigenden Zahlen abzufangen.

+++ Die neuen Regeln seien unzureichend.

+++ "Wir haben große Sorge, dass sämtliche Gerichte die Hotspot-Regelung kippen werden."

+++ Gesundheitsminister Lauterbach warnt vor weiter steigenden Infektionszahlen und trotzdem soll gelockert werden. Söder hält das für unverständlich.

+++ Söder spricht von einem Fehler und keinem guten Miteinander, Alleingänge führen selten zum Erfolg.

+++ Man sei zwei Jahre lang einen gemeinsamen Weg gegangen, doch die Ampel habe sich nun für einen Alleingang entschieden. "Das ist ein schlechter Stil", so Söder.

+++ Wo es allerdings zu großem Dissens kam, sei das Thema Corona.

+++ Zwischen Bund und Ländern gab es hierzu großen Konsens.

+++ Umstieg von Flüssiggas sei richtig, aber es brauche auch eine Pipeline aus dem Süden - nicht nur von Norden.

+++ Wind- und Wasserkraft müssten ausgebaut werden.

+++ Man müsse unabhängig von Energieimporten aus Russland werden. Kernkraftwerke sollten deshalb nicht verfrüht abgeschaltet werden.

+++ Tankrabatt sei nicht der richtige Wert. Es müssten gezielt Steuern gesenkt werden, so Söder.

+++ Der Bund habe sich bereit erklärt, erneut Wirtschaftshilfen zur Verfügung zu stellen.

+++ Söder erklärt zunächst, wie die Flüchtlinge aus der Ukraine bestmöglich verteilt werden sollen.

+++ 16.53 Uhr: Söder beginnt die Pressekonferenz.

