Söder bietet Patenschaft für Kinder an - unter bestimmten Voraussetzungen

Nur wenige Fälle



Wer will, kann zukünftig Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) als Ehrenpaten für seine Kinder gewinnen - muss dafür aber vorher mindestens Drillinge auf die Welt bringen."Mit der Ehrenpatenschaft verbunden ist eine einmalige finanzielle Zuwendung von 1000 Euro pro Kind", erklärte Söder nach Angaben der Staatskanzlei vom Samstag. Und weiter: "Familien sind uns wichtig! Wir unterstützen sie tatkräftig in allen Lebenslagen und wollen, dass unsere finanziellen Hilfen auch tatsächlich da ankommen, wo sie benötigt werden. Gleichzeitig bringen wir so unsere Wertschätzung für den generationenübergreifenden Zusammenhalt in den Familien zum Ausdruck", so Söder.Familien mit deutscher und EU-Staatsbürgerschaft können in Zukunft bei Mehrlingsgeburten ab Drillingen die Ehrenpatenschaft beantragen.Nach letzten Zahlen des Statistischen Landesamts aus dem Jahr 2015 gab es im Freistaat 39 Drillingsgeburten. Damit lebten im Freistaat 117 Drillingsgeschwister.