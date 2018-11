So wird das Wetter in Franken: Sonnenschein bis Ende der Woche - Dann schlagen die Temperaturen um

"Der Donnerstag beginnt so, wie der Mittwoch aufgehört hat", prophezeit Wetterexperte Stefan Ochs. Und das bedeutet: Der Hochnebel sorgt erst einmal für trübes Wetter, das aber nicht lange anhalten soll. Denn in den östlichen Mittelgebirgen bildet sich eine Aufheiterungszone: Der auffrischende Ostwind vertreibt also die tiefhängende Wolkendecke bereits in den Mittagsstunden. Dabei zeigt das Thermometer maximal 10 Grad an.

Die Aussicht auf die restliche Woche sieht richtig gut aus, wenn es nach Stefan Ochs geht: Von Freitag bis Sonntag bleibt es sonnig, trocken und nebellos bei einem weiter zunehmenden Ostwind. Dadurch kann es allerdings auch zu mäßigen bis starken Böen kommen. Die Temperaturen sinken tagsüber leicht auf 7 bis 9 Grad, in den klaren Nächten auf 0 bis -6 Grad ab. Die niedrigsten Werte treten in windgeschützten Tälern auf.

Die Gewitter-Gefahr immer im Blick mit dem Unwetter-Ticker von infranken.de

In der neuen Woche erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für Schnee: Bei einer anhaltenden Ostströmung kühlt die Luft in höheren Schichten deutlich ab. Kein Nebel, aber Wolkenfelder sind die Folge und aus denen können vereinzelt Schneeflocken oder Regentropfen fallen. Die Höchsttemperaturen gehen schrittweise von 5 auf 2 Grad zurück und in den Nächten herrscht verbreitet Frost bei bis zu -7 Grad.