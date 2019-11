Sex-Studie: Bayern geben ihrem Sexleben eine gute Note - zwei Bundesländer schneiden noch besser ab

Die Bayern finden ihren Sex besser als Menschen in Hamburg. Im Schnitt geben sie ihrem Sexleben die Schulnote 2,8. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage hervor, die das Datingportal secret.de beim Marktforschungsunternehmen "GfK" in Auftrag gegeben hat.

Nur in Mecklenburg-Vorpommern (2,2) und Thüringen (2,5) bewerten die Menschen ihre Sex-Qualität besser. Die Schlusslichter bilden Niedersachsen, Hamburg und Bremen, wo die Menschen durchschnittlich nur eine 3,1 verteilen.

Sexqualität in Schulnoten: Frauen bewerten im Schnitt besser