Rothenburg ob der Tauber 07.06.2021

Senior mit Fahrrad auf Autobahn unterwegs

Mitten auf der Autobahn ist ein 81-Jähriger mit seinem Fahrrad in Mittelfranken von der Polizei angehalten worden. Der Senior war am Sonntagabend in einem Baustellenbereich der A7 zwischen Wörnitz und Rothenburg ob der Tauber (Landkreis Ansbach) unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Montag mit.