Ein Mann hat am Samstag (03.07.2021) in Schwaben völlig die Nerven verloren, nachdem man ihm laut Polizei gekündigt hatte. Die Kündigung würde ihm laut dem Bericht während dem laufenden Betrieb ausgesprochen.

Den Ermittlern zufolge war der 53-Jährige betrunken. Er soll nach der Kündigung in Schwangau (Landkreis Ostallgäu) zunächst sowohl Kollegen als auch Gäste in dem Gastronomiebetrieb beschimpft haben, in dem er gearbeitet hatte.

Betrunkener Gastro-Mitarbeiter greift Rentner an: Den rettet sein Fahrradhelm

Dann habe er das Lokal verlassen und in der Nähe zwei Radfahrer aus Baden-Württemberg getroffen. Der Mann habe erst die 82-jährige Frau angepöbelt, teilte die Polizei mit. Als ihn deren 86-jähriger Mann zur Rede stellen wollte, habe er auf diesen mit Fäusten eingeschlagen.

Zwei Passanten hätten den Angreifer dann von dem Rentner weggezogen. Der hatte Glück im Unglück: weil er einen Fahrradhelm getragen habe, sei er nur leicht verletzt worden.

Plötzlich habe der Mann auch ein Küchenmesser in der Hand gehabt und mit diesem vor dem 86-Jährigen herumgefuchtelt, ehe er verschwunden sei. Die Polizei konnte den 53-Jährigen nach eigenen Angaben wenig später festnehmen. Er wurde wegen einer psychischen Erkrankung in eine Klinik gebracht. Es erwarten ihn zudem mehrere Strafanzeigen.

